MANIC PANIC¤¬¡Ú¥Þ¥Ë¥Ñ¥Ë¹Ã»Ò±à2025¡Û¤ò³«ºÅ¡ª
MANIC PANIC JP¤Ï¤³¤Î²Æ¤â¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÀìÌç³Ø¹»À¸¤Î³§ÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢¡Ö¥Þ¥Ë¥Ñ¥Ë¹Ã»Ò±à2025¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ë¼ã¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¸½Âå¤ÎÈþÍÆ¶È³¦¤Ç¡¢¼¡¤ËÆ¬³Ñ¤ò¤¢¤é¤ï¤¹¤Î¤ÏÃ¯¤«¡©¡ª
º£²ó¤â¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤Î¿³ºº°÷¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¸¡ª
ºòÇ¯¤Ï¡Ö¥â¥Ç¥ëÉôÌç¡×¡õ¡Ö¥¦¥£¥Ã¥°ÉôÌç¡×¤È¤âÂ¿¤¯¤Î³Ø¹»¤«¤é¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤ëËè¤Ë³ØÀ¸¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Þ¥Ë¥Ñ¥Ë¹Ã»Ò±à¡ª
¥»¥ó¥¹¤ÈÅØÎÏ¤ò¥Þ¥Ë¥Ñ¥Ë¤Ø¤Ö¤Ä¤±¤ë²Æ¡£
¼¡Âå¤Î¥Ø¥¢¥«¥éー¶È³¦¤òÃ´¤¦¡¢³ØÀ¸¤Î³§ÍÍ¤ÎºîÉÊ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
-----
¥Þ¥Ë¥Ñ¥Ë¹Ã»Ò±à2025
https://www.manicpanic.jp/koshien¡¡(ÆÃÀßHP)
±þÊçºîÉÊ¥Æー¥Þ
¡Ø Color Your Life ～¤¤¤í¤È¤ê¤É¤ê¤Î¤Ë¤Á¤¸¤çー～¡Ù
¡ã¿³ºº°÷¡ä
¡þ¹âÃ« ·òÂÀ¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥Êー/¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë»³ËÜ´²ºØ»öÌ³½ê ÂåÉ½¼èÄùÌò
¡þÉÚÂô ¥Î¥Ü¥ë¡Ê¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë
¡þ¤ß¤ä¤Á ¤Î¤ê¤è¤·¡ÊÈþÍÆ»Õ¡ËSHACHU ÂåÉ½
¡þ»áÀî¡¡¤ê¤Î¡ÊÈþÍÆ»Õ¡Ënikohair ¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
¡þmiKa ¡ÊÈþÍÆ»Õ¡Ëhodos ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
¡þÌúÅÄ ²Âµ×¡¡MANIC PANIC JP ¼èÄùÌò
¡þTish & Snooky¡¡MANIC PANIC ÁÏÀß¼Ô¡ÊNYC¡Ë
¡ã¥á¥Ç¥£¥¢¿³ºº°÷¡ä
¡þ·î´©£Â£Ï£ÂÊÔ½¸Éô¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÈ±½ñË¼
¡þHAIRMODEÊÔ½¸Éô¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ø¥¢¥âー¥É¼Ò
É½¾´
¡Ú¥â¥Ç¥ëÉôÌç¡Û
¡ú¥°¥é¥ó¥×¥ê¾Þ 1Ì¾¡§¾Þ¶â£±£°Ëü±ß¡Ü¥Ø¥¢¥«¥éー¥¯¥êー¥àÁ´¿§
¡¡½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¾Þ£±Ì¾¡§¾Þ¶â£µËü±ß¡Ü¤Ø¥«¥éー¥¯¥êー¥à¡Ò£±£²¿§¡Ó
¡Ú¥¦¥£¥Ã¥°ÉôÌç¡Û
¡ú¥°¥é¥ó¥×¥ê¾Þ 1Ì¾¡§¾Þ¶â£¶Ëü±ß¡Ü¥Ø¥¢¥«¥éー¥¯¥êー¥à¡Ò£²£´¿§¡Ó
¡¡½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¾Þ£±Ì¾¡§¾Þ¶â£³Ëü±ß¡Ü¥Ø¥¢¥«¥éー¥¯¥êー¥à¡Ò£¶¿§¡Ó
¡Ú¥â¥Ç¥ëÉôÌç¡¦¥¦¥£¥Ã¥°ÉôÌç¶¦ÄÌ¡Û
¡ú¥Ë¥åー¥èー¥¯¾Þ¡Ê³Æ 1Ì¾¡Ë¡§MANIC PANIC NYC ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
¡ú·î´©£Â£Ï£Â¾Þ ¡Ê³Æ1Ì¾¡Ë¡§½ñÀÒ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ø¥ô¥£¥À¥ë¡¦¥µ¥¹ー¥ó¼«ÅÁ¡Ù
¡úHAIRMODE¾Þ¡Ê³Æ£±Ì¾¡Ë¡§½ñÀÒ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ø¥Ø¥¢¥«¥éー½èÍýºÞ¹¶Î¬BOOK¡Ù
¡ú¿³ºº°÷¾Þ ¡Ê¼ã´³Ì¾¡Ë¡§¿³ºº°÷¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡õ¥Þ¥Ë¥Ã¥¯¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
-----
±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î7Æü～9·î30Æü
Æþ¾ÞºîÉÊÈ¯É½¡§2025Ç¯11·î4Æü
±þÊç»ñ³Ê
ÀìÌç³Ø¹»¤Î³ØÀ¸¡ÊÍýÈþÍÆ¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯Åù¤Î²ÊÊÌ¤äÄÌ¿®¡¢µÚ¤Ó³ØÇ¯¤òÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
¢¨¥¨¥ó¥È¥êーÈñÍÑ¤ÏÌµÎÁ
±þÊçÊýË¡
ÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤«¤éWEB¥¨¥ó¥È¥êー
https://www.manicpanic.jp/koshien
¼çºÅ¡Ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒMANIC PANIC JP
https://www.manicpanic.jp
= MANIC PANIC =
¥Ö¥êー¥Á¥ª¥ó¥«¥éー¤Î»þÂå¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¡Ö¸µÁÄ¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¥Þ¥Ë¥Ã¥¯¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡£¼ã¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥Ë¥Ñ¥Ë¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¿§¡×¤Ë¸ÄÀÅª¤Ê¥Íー¥ß¥ó¥°¤òÍ¿¤¨¤¿½é¤á¤Æ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ë¥¨¥ë¥Æ¥£¥Õ¥êー¡õ¥Óー¥¬¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤âÀè¶î¤±¤·¤¿¡£
ºÇ¶¯¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÈ¯¿§¤ä¤½¤Îµ±¤¤Ç¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥»¥ì¥ÖÃ£¤«¤é¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê»Ù»ý¤ò¼õ¤±Â³¤±¤ë¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ä¥Õ¥©¥È¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¸½¾ì¤ËÉ¬¿Ü¤Î¥¥éー¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
2024Ç¯ÅÙ¥°¥é¥ó¥×¥ê¾Þ¤è¤ê