¡Ú¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Ã¤ÁÇÉ¡©¡Ûº£Ç¯¤ÏÁª¤Ù¤ë£²¼ï¤Î¡ÖÃ´Ã´ÌÍ¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò³¡ÎÏ²°

µþÅÔËÌÇòÀî¥éー¥á¥ó³¡ÎÏ²°¤ò¥Á¥§ー¥óÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò³¡ÎÏ²°¡Êhttps://corp.kairikiya.co.jp/¡¡ËÜ¼Ò¡§µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£ÅÄ ½¡¡¢°Ê²¼³¡ÎÏ²°¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯5·î28Æü(¿å)¤è¤ê¡¢¡Ö¥¦¥Þ¥«¥éÃ´Ã´ÌÍ¡×¡Ö¥»¥¢¥Ö¥éÃ´Ã´ÌÍ¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

¿É¤µ½Å»ëÇÉ¤Ï¥¦¥Þ¥«¥é¡ª¥³¥¯¿¼¤µ½Å»ëÇÉ¤Ï¥»¥¢¥Ö¥é¡ª



º£Ç¯¤ÎÃ´Ã´ÌÍ¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¡ª


¿É¤µ¤òµá¤á¤ëÊý¤â¡¢¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÊÌ£¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¹¥¤ß¤Î°ìÇÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£




¢£¡Ö¥¦¥Þ¥«¥éÃ´Ã´ÌÍ¡×―¿É¤µ¤Ç¥¬¥Ä¥ó¤È¹¶¤á¤¿¤¤Êý¤Ë¡ª


¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃ´Ã´ÌÍ¤Ï¿É¤¯¤Ê¤¯¤Ã¤Á¤ã¡ª¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÇÕ¡£


¥éーÌý¤Î¿É¤µ¤¬¥¬¥Ä¥ó¤È¸ú¤¤¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¹ー¥×¤Ï¡¢¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£


¤µ¤é¤Ë¿É¤µ¤Ï3ÇÜ¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤ÇÄ´À°²ÄÇ½¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Î¡È¥¦¥Þ¥«¥é¡É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£




¢£¡Ö¥»¥¢¥Ö¥éÃ´Ã´ÌÍ¡×―¿É¤¤¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª


Ã´Ã´ÌÍ¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¤¤±¤É¡¢¿É¤¤¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â´ò¤·¤¤°ìÇÕ¡£


ÇØ»é¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê²Ã¤¨¤¿¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥¹ー¥×¤Ï¡¢Äø¤è¤¤¿É¤µ¤È¥³¥¯¿¼¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢ºÇ¸å¤Î¤Ò¤È¸ý¤Þ¤ÇË°¤­¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£




Î¾¥á¥Ë¥åー¤È¤â¡¢»Ý¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÆÃÀ½¥ß¥ó¥Á¤Ë¡¢¿åºÚ¡¦¤¿¤Þ¤Í¤®¡¦¤â¤ä¤·¤Î¥·¥ã¥­¥·¥ã¥­ÌîºÚ¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥íー¥¹¥È¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£




Áª¤Ù¤ë£²¼ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¡Ö¥¦¥Þ¥«¥éÃ´Ã´ÌÍ¡×¡Ö¥»¥¢¥Ö¥éÃ´Ã´ÌÍ¡×¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡ª


¾¦ÉÊ³µÍ×





¡ã¥¦¥Þ¥«¥éÃ´Ã´ÌÍ¡ä¡ã¥»¥¢¥Ö¥éÃ´Ã´ÌÍ¡ä


ÈÎÇä²Á³Ê¡¡¡§¡ÊÊÂ¡Ë850±ß(ÀÇ¹þ935±ß) ¡¢(Âç)990±ß(ÀÇ¹þ1,089±ß)


ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡¡¡§¡¡Á´Å¹ÊÞ¡¡


¢¨È¬²¦»ÒËüÄ®Å¹¡¢ËÌÃ«Å¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë²­Æì¥é¥¤¥«¥àÅ¹¤ò½ü¤¯


¡ÊÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡§https://pkg.navitime.co.jp/kairikiya/¡Ë


ÈÎÇä´ü´Ö¡¡¡§¡¡2025Ç¯5·î28Æü(¿å)～¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Å¹ÊÞ¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¢¥ì¥ë¥®ーÊª¼Á¡Ê28ÉÊÌÜÃæ¡Ë¡§¾®Çþ¡¦Íñ¡¦Æý¡¦Íî²ÖÀ¸¡¦ÂçÆ¦¡¦ÆÚÆù¡¦·ÜÆù¡¦¤µ¤Ð
¥³¥ó¥¿¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Î²ÄÇ½À­¡§¤½¤Ð¡ÊÅìËÌ¤Î¤ß¡Ë


¢¨¥¦¥Þ¥«¥éÃ´Ã´ÌÍ¡¦¥»¥¢¥Ö¥éÃ´Ã´ÌÍ¶¦¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£


¡Ø¥éー¥á¥ó³¡ÎÏ²°¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡Ù






³¡ÎÏ²°¤ò¹¥¤­¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È³¡ÎÏ²°¤ò¹¥¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£


¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Ç¥¢¥×¥ê¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£


¥¢¥×¥ê¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥¯ー¥Ý¥ó¤ä¤ª³Ú¤·¤ß¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


¤¼¤Ò¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£


¢£¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§https://x.gd/kfBbv





¥éー¥á¥ó³¡ÎÏ²°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ





¡ÖµþÅÔËÌÇòÀî ¥éー¥á¥ó³¡ÎÏ²°¡×¤Ï2005Ç¯6·î¤ËµþÅÔ¤ÎËÌÇòÀî¡¢¥éー¥á¥ó¤Î·ãÀï¶è¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤Ë156Å¹ÊÞ¡¢¥Á¥§ー¥óÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2025Ç¯5·î19Æü¸½ºß¡Ë


´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ë¤â¥³¥¯¤È¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¡ÖµþÅÔÇØ»é¾ßÌý¥éー¥á¥ó¡×¡£Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¥éー¥á¥ó¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íµ¤No.1¤Î¡Ö¾Æ¤­¤á¤·¡×¤Ï³¡ÎÏ²°¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾ßÌý¥À¥ì¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¥éー¥á¥ó¤È¤ÎÁêÀ­È´·²¤Ç¤¹¡£


¹Ù³°·¿¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÃó¼Ö¾ì¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ª»Ò¤µ¤ÞÏ¢¤ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¿´ÃÏ¤è¤¯¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÅ¹ÊÞ¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¡Ö¾Ð´é¡×¡Ö¸µµ¤¡×¡Öµ¤¤¯¤Ð¤ê¡×¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Þ¤¿Íè¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÄº¤±¤ë¤ªÅ¹¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£


²ñ¼Ò³µÍ×



¡ã±¿±Ä²ñ¼Ò¡ä


¼Ò¡¡Ì¾¡§¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ³¡ÎÏ²°¡Ê¤«¤¤¤ê¤­¤ä¡Ë


Àß¡¡Î©¡§¡¡¡¡¡¡¡¡2003Ç¯2·î(2005Ç¯6·î¥éー¥á¥ó³¡ÎÏ²°1¹æÅ¹¥ªー¥×¥ó)


ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£ÅÄ ½¡


»ñËÜ¶â¡§¡¡¡¡¡¡¡¡9²¯1,682Ëü±ß¡Ê2024Ç¯12·î31Æü¸½ºß¡Ë


¾å¾ì¡¡¡§¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É


¾Ú·ô¥³ー¥É¡§¡¡¡¡5891


¥Ö¥é¥ó¥É¡§ ¡¡¡¡¥éー¥á¥ó³¡ÎÏ²°¡Ê156Å¹ÊÞ¡Ë


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¤«¤é¤¿¤Þ²°¡Ê3Å¹ÊÞ¡Ë


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¤È¤ê¥µ¥Ö¥íー¡Ê6Å¹ÊÞ¡Ë


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¥¿¥ó¥á¥ó¤Èñ­»ÒKIBARU¡Ê1Å¹ÊÞ¡Ë


¢£¥éー¥á¥ó³¡ÎÏ²°


¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§ http://www.kairikiya.co.jp/


¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡¡¡¡¡§https://x.gd/an9OM


Facebook¡¡¡¡ ¡§ https://www.facebook.com/kyoto.kairikiya/


Instagram¡¡¡¡ ¡§ https://www.instagram.com/ramen.kairikiya/


X¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://twitter.com/kyoto_kairikiya




¢£¤«¤é¤¿¤Þ²°


Instagram¡¡¡¡¡§https://www.instagram.com/karatamaya_k/


X¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://twitter.com/karatamaya




¢£¤È¤ê¥µ¥Ö¥íー


Instagram¡¡¡¡¡§https://www.instagram.com/torisaburo_official/


X¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§https://twitter.com/TorisaburoMama



¢£¥¿¥ó¥á¥ó¤Èñ­»ÒKIBARU


Å¹ÊÞ¾ðÊó¡§¡¡ https://pkg.navitime.co.jp/kairikiya/spot/list?category=04&limit=30(https://pkg.navitime.co.jp/kairikiya/spot/list?category=04&limit=30)