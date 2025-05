NBA | NEW ERA(R)| WIND AND SEA Collaboration

franky株式会社

様々なトレンドシーンを切り抜き常に新たな提案をし続けるアパレルブランド“WIND AND SEA(ウィンダンシ―)”より、“NBA(ナショナル・バスケットボール・アソシエーション)” と、”NEW ERA(R) (ニュー エラ)”との3ブランドによるスペシャルコレクションを発表いたします。

5/17(土)より、WIND AND SEA TOKYO、WIND AND SEA OSAKA、WIND AND SEA HANKYU UMEDAの直営店店頭先行発売、 WIND AND SEA公式オンラインストアにて、5/17(土)12:00-5/25(日)23:59の期間にてオンライン抽選販売を行います。

今回は、長い歴史を誇るNBAの中、”CHAMPIONS”をテーマにイーストとウェストの歴代の優勝チームにフォーカスしたコレクション“CHAMPION COLLECTION”を親和性のあるNBAとNEW ERA(R)を迎え、3ブランドから生まれた特別なエッセンスを含んだコレクションに。

NBAの長い歴史にフォーカスした”CHAMPIONS”をテーマに製作し、その中でも、イースト歴代最多優勝チーム“ボストン・セルティックス”&ウエスト歴代最多優勝チーム”ロサンゼルス・レイカーズ”にフィーチャーしたデザインは本コレクションだけの特別なデザインとなっております。

“CHAMPIONS”をテーマにしたコレクションデザインでは、イーストとウェストの歴代優勝チームに焦点を当てたチームエンブレムのデザインを筆頭に、パリを拠点とするレタリングアーティストTyrsa Studioが手掛けたWIND AND SEAのカリグラフィーロゴがプラスされアクセントに。

カラーリングには、チャンピオントロフィーをイメージしたゴールドをアクセントとして取り入れました。

NEW ERA(R)のRetro Crown 59FIFTY(R)をベースに刺繍デザインが目を惹く6パネルCAPは特別な一点に加え、NBAとWIND AND SEAによる、それぞれのチームを色濃く表現した圧巻のTシャツラインアップも本コレクションに彩を加えます。

詳細を見る :https://windandsea.jp/collections/nba-new-era%C2%AE-wind-and-sea