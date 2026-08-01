チャンネル情報

楽しく韓国語＆韓国情報が分かるチャンネルです！ 絶対喋れる韓国語コーチ｜100日でTOPIK5級合格可能 韓国語本著者【本気で韓国語始めます】【韓国語100日マスター】Amazonベストセラー 大韓民国政府の大韓貿易投資振興公社(Kotra)のインフルエンサー活動を通じて韓国を日本に紹介 日本政府観光局の国際観光振興機構のインフルエンサー活動を通じて日本を韓国に紹介 ★JIN公式LINE https://page.line.me/990zmlzy ★全てのJINリンク集 https://lit.link/jin224korea ★韓国語講座Live 初級：月1-2回 水曜日21:00 VIPペン講座：月1-2回 日曜日21:00 ※開催曜日時の変更はコミュニティに記載 ★Live 不定期で韓国情報 Live ★チャンネルメンバーシップへの加入(ペン) https://www.youtube.com/c/JIN224/join 詳細はメンバーシップ概要欄をご覧ください。 ★Insta&Twitter&TikTok★ jin224_korea 【注意事項】 ・日本と韓国の文化を楽しむ方々、特に未成年者を含め親子で視聴される方も多くいます。不適切だと判断されたコメントは削除されます。