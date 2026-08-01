発音は「冗談抜きで完璧」草磲剛の韓国語スキルがネイティブに絶賛される理由
YouTubeチャンネル「韓国 JIN」が、「元相アイドルの草磲剛の韓国語を聞いた韓国人の反応」と題した動画を公開した。動画では、韓国人YouTuberのJINが、草磲剛のYouTubeチャンネルで公開されている韓国・釜山ロケの様子を視聴し、彼の韓国語スキルやコミュニケーション能力をネイティブ視点でレビューしている。
JINは、近年韓国語を流暢に話すK-POPの日本人アイドルが増加していることに触れつつ、韓国での活動経験を持つ草磲を「元々の元祖」と位置付けて動画の視聴を開始した。ロケ動画の中で、草磲がふぐ料理店で発した「マシッソヨ（美味しい）」という一言に対し、JINは「今の発音完璧です」「冗談抜きでどの日本人よりも凄い完璧です」と手放しで絶賛。さらに、「ごま油」を意味する単語の発音についても、口を閉じる動作が自然であり、口の運び方がとても上手であると解説を加えた。
また、単なる語学力にとどまらない草磲のコミュニケーション能力の高さにも注目した。店員からの説明が完全に聞き取れない場面でも、積極的なボディランゲージを駆使して意思疎通を図ろうとする姿勢を高く評価。さらに、言葉の節々に出る韓国人特有のリアクションや、絶妙なタイミングでの相槌が非常に自然であると指摘した。JINは、用意された言葉を話すことが多い一部の若手アイドルと比較し、草磲には長年の活動経験に基づく「雰囲気を読む力」や、誰よりも場をリードする「貫禄」があると分析している。
JINは動画の終盤で、「経験で覚えたことは大事だなと思います」と、実践の場で言葉を吸収してきた草磲の姿勢に深い感銘を受けた様子を見せた。文法的な正しさや語彙量だけでは測れない、相手と心を通わせる「生きた韓国語」の真の魅力が伝わる内容となっている。
JINは、近年韓国語を流暢に話すK-POPの日本人アイドルが増加していることに触れつつ、韓国での活動経験を持つ草磲を「元々の元祖」と位置付けて動画の視聴を開始した。ロケ動画の中で、草磲がふぐ料理店で発した「マシッソヨ（美味しい）」という一言に対し、JINは「今の発音完璧です」「冗談抜きでどの日本人よりも凄い完璧です」と手放しで絶賛。さらに、「ごま油」を意味する単語の発音についても、口を閉じる動作が自然であり、口の運び方がとても上手であると解説を加えた。
また、単なる語学力にとどまらない草磲のコミュニケーション能力の高さにも注目した。店員からの説明が完全に聞き取れない場面でも、積極的なボディランゲージを駆使して意思疎通を図ろうとする姿勢を高く評価。さらに、言葉の節々に出る韓国人特有のリアクションや、絶妙なタイミングでの相槌が非常に自然であると指摘した。JINは、用意された言葉を話すことが多い一部の若手アイドルと比較し、草磲には長年の活動経験に基づく「雰囲気を読む力」や、誰よりも場をリードする「貫禄」があると分析している。
JINは動画の終盤で、「経験で覚えたことは大事だなと思います」と、実践の場で言葉を吸収してきた草磲の姿勢に深い感銘を受けた様子を見せた。文法的な正しさや語彙量だけでは測れない、相手と心を通わせる「生きた韓国語」の真の魅力が伝わる内容となっている。
YouTubeの動画内容
関連記事
中島健人の韓国語はなぜ上手い？韓国人YouTuberが絶賛する驚きのコミュ力
人種差別に対抗するBTS、グラミー賞出品見送りについて韓国人はどう思う？
韓国人Youtuber JINが即買い！大阪の韓国スーパーおすすめ厳選アイテム
チャンネル情報
楽しく韓国語＆韓国情報が分かるチャンネルです！ 絶対喋れる韓国語コーチ｜100日でTOPIK5級合格可能 韓国語本著者【本気で韓国語始めます】【韓国語100日マスター】Amazonベストセラー 大韓民国政府の大韓貿易投資振興公社(Kotra)のインフルエンサー活動を通じて韓国を日本に紹介 日本政府観光局の国際観光振興機構のインフルエンサー活動を通じて日本を韓国に紹介 ★JIN公式LINE https://page.line.me/990zmlzy ★全てのJINリンク集 https://lit.link/jin224korea ★韓国語講座Live 初級：月1-2回 水曜日21:00 VIPペン講座：月1-2回 日曜日21:00 ※開催曜日時の変更はコミュニティに記載 ★Live 不定期で韓国情報 Live ★チャンネルメンバーシップへの加入(ペン) https://www.youtube.com/c/JIN224/join 詳細はメンバーシップ概要欄をご覧ください。 ★Insta&Twitter&TikTok★ jin224_korea 【注意事項】 ・日本と韓国の文化を楽しむ方々、特に未成年者を含め親子で視聴される方も多くいます。不適切だと判断されたコメントは削除されます。
youtube.com/@jin224 YouTube