【中古戸建て】築30年は買って大丈夫？ホームインスペクションで分かった″実は問題ない物件″の見極め方

【戸建て】台風前にハザードマップを確認して！高台でも浸水する「内水氾濫」を防災のプロが警告

【新築戸建て】不具合の補修は「口約束」絶対NG！引き渡し後に放置される最悪の裏事情【さくら事務所】

【新築戸建て】3月引き渡しは要注意？繁忙期で急増する「床下の水漏れ」と対策方法【さくら事務所】

チャンネル情報

さくら事務所は「人と不動産のより幸せな関係を追求し、豊かで美しい社会を次世代に手渡すこと」を目的として、創業者・現会長の長嶋修が設立した、中立・公正な業界初の個人向け総合不動産コンサルティングサービス企業です。