【新築一戸建て】72カ所の不具合が発覚！引き渡し前が最後のチャンス!?
「せっかくの新築なのに、あちこち不具合だらけ…」 都内で新築一戸建てを購入した女性が、引き渡し前に72カ所もの不具合を見つけ、メーカー側と裁判にまで発展したニュースが話題です。
「新築なのにそんなにあるの？」「自分の家は大丈夫？」と不安になりますよね。 今回は建築士・ホームインスペクターである、さくら事務所取締役の田村啓さんが、新築トラブルの実態と、後悔しないための「引き渡し前の対策」を分かりやすく解説します。
■ 1. 新築で「72カ所の不具合」はあり得るのか？
「72カ所」という数字に驚くかもしれませんが、実は数え方によっては決して珍しくありません。
外壁の細かなひび割れや、壁紙の小さな傷・汚れなどを一つずつカウントしていくと、生活に影響のない軽微なものも含めて数十カ所～100カ所を超えることはよくあります。
・「不具合」の裁判は、施主側が不利になりやすい 今回の訴訟はメーカー側が和解金を支払う形で決着しましたが、これはかなり珍しいケースです。 建築基準法はあくまで「最低限の安全基準」であり、仕上がりの美しさの基準はありません。「法律違反ではないが仕上がりが雑」というグレーゾーンの不具合を、裁判で「メーカーの非」と証明するのは極めて難しいのが現実です。
■ 2. 運命の分かれ道は「引き渡し前」にある！
このニュース最大の教訓は、「不具合の指摘や修繕の合意は、必ず『引き渡し前』に行う」ということです。
今回の裁判でも、引き渡し前に双方が合意していた修繕箇所にはメーカーの責任が認められましたが、引き渡し後に見つかった不具合への修繕義務は認められませんでした。
・「引き渡し」が意味するもの 鍵を受け取る「引き渡し」は、法的に「この状態の建物に納得して受け取りました」と認めたことになります。 引き渡し後に「ここも直して」と後出しで言っても、メーカー側に「あの時は納得していましたよね？」と突っぱねられてしまうのです。
■ 3. 後悔しないための最強の対策「ホームインスペクション」
「綺麗な状態の家が欲しい」施主側と、「機能に問題はないから許容範囲」と考えるメーカー側には、大きな認識のズレ（グレーゾーン）があります。 この泣き寝入りを防ぐ有効な対策が、引き渡し前（内覧会時）のホームインスペクション（住宅診断）です。
・プロの「客観的な目線」が味方になる 専門知識がない中で、現場監督を相手に「この隙間はおかしくないですか？」と交渉するのは難しいものです。 数多くの物件を見てきたホームインスペクターなら、「標準的な品質ライン」をもとに客観的な目線で交渉をサポートできるため、安心感が違います。
・自分たちは「美観」、プロは「機能」をチェック 当日は役割分担がおすすめです。壁紙の汚れなどの「見た目（美観）」は自分でチェックし、床下の水漏れや断熱材の欠損などの「見えない問題（機能）」はプロに任せることで、見落としを大きく減らせます。
■ まとめ
・新築でも不具合はある： 法律は最低基準のため仕上がりの美しさは保証されず、数十カ所の不具合が隠れているケースも珍しくありません。
・勝負は「引き渡し前」： 鍵を受け取った後では、「納得して受け取った」とみなされ、修繕を断られるリスクが跳ね上がります。
・プロの目を味方につける： 言いくるめられる不安をなくすため、引き渡し前にホームインスペクションで客観的にチェックしてもらうのが確実です。
「新築だから完璧」と思いがちですが、実は多くの不具合が隠れているケースは少なくありません。鍵を受け取った後ではメーカーに対応してもらうのが一気に難しくなるからこそ、引き渡し前のタイミングでお家の状態をしっかり見極める必要があります。
もし、自分だけで不具合を見つけて交渉するのに少しでも不安を感じた際には、株式会社さくら事務所のようなプロのホームインスペクターに同行してもらうと安心です。
専門知識の壁をなくし、100%納得した状態で大切な我が家を受け取る。これこそが、入居後のトラブルを防ぎ、笑顔で新生活をスタートさせるための確実なステップになります。
「新築なのにそんなにあるの？」「自分の家は大丈夫？」と不安になりますよね。 今回は建築士・ホームインスペクターである、さくら事務所取締役の田村啓さんが、新築トラブルの実態と、後悔しないための「引き渡し前の対策」を分かりやすく解説します。
■ 1. 新築で「72カ所の不具合」はあり得るのか？
「72カ所」という数字に驚くかもしれませんが、実は数え方によっては決して珍しくありません。
外壁の細かなひび割れや、壁紙の小さな傷・汚れなどを一つずつカウントしていくと、生活に影響のない軽微なものも含めて数十カ所～100カ所を超えることはよくあります。
・「不具合」の裁判は、施主側が不利になりやすい 今回の訴訟はメーカー側が和解金を支払う形で決着しましたが、これはかなり珍しいケースです。 建築基準法はあくまで「最低限の安全基準」であり、仕上がりの美しさの基準はありません。「法律違反ではないが仕上がりが雑」というグレーゾーンの不具合を、裁判で「メーカーの非」と証明するのは極めて難しいのが現実です。
■ 2. 運命の分かれ道は「引き渡し前」にある！
このニュース最大の教訓は、「不具合の指摘や修繕の合意は、必ず『引き渡し前』に行う」ということです。
今回の裁判でも、引き渡し前に双方が合意していた修繕箇所にはメーカーの責任が認められましたが、引き渡し後に見つかった不具合への修繕義務は認められませんでした。
・「引き渡し」が意味するもの 鍵を受け取る「引き渡し」は、法的に「この状態の建物に納得して受け取りました」と認めたことになります。 引き渡し後に「ここも直して」と後出しで言っても、メーカー側に「あの時は納得していましたよね？」と突っぱねられてしまうのです。
■ 3. 後悔しないための最強の対策「ホームインスペクション」
「綺麗な状態の家が欲しい」施主側と、「機能に問題はないから許容範囲」と考えるメーカー側には、大きな認識のズレ（グレーゾーン）があります。 この泣き寝入りを防ぐ有効な対策が、引き渡し前（内覧会時）のホームインスペクション（住宅診断）です。
・プロの「客観的な目線」が味方になる 専門知識がない中で、現場監督を相手に「この隙間はおかしくないですか？」と交渉するのは難しいものです。 数多くの物件を見てきたホームインスペクターなら、「標準的な品質ライン」をもとに客観的な目線で交渉をサポートできるため、安心感が違います。
・自分たちは「美観」、プロは「機能」をチェック 当日は役割分担がおすすめです。壁紙の汚れなどの「見た目（美観）」は自分でチェックし、床下の水漏れや断熱材の欠損などの「見えない問題（機能）」はプロに任せることで、見落としを大きく減らせます。
■ まとめ
・新築でも不具合はある： 法律は最低基準のため仕上がりの美しさは保証されず、数十カ所の不具合が隠れているケースも珍しくありません。
・勝負は「引き渡し前」： 鍵を受け取った後では、「納得して受け取った」とみなされ、修繕を断られるリスクが跳ね上がります。
・プロの目を味方につける： 言いくるめられる不安をなくすため、引き渡し前にホームインスペクションで客観的にチェックしてもらうのが確実です。
「新築だから完璧」と思いがちですが、実は多くの不具合が隠れているケースは少なくありません。鍵を受け取った後ではメーカーに対応してもらうのが一気に難しくなるからこそ、引き渡し前のタイミングでお家の状態をしっかり見極める必要があります。
もし、自分だけで不具合を見つけて交渉するのに少しでも不安を感じた際には、株式会社さくら事務所のようなプロのホームインスペクターに同行してもらうと安心です。
専門知識の壁をなくし、100%納得した状態で大切な我が家を受け取る。これこそが、入居後のトラブルを防ぎ、笑顔で新生活をスタートさせるための確実なステップになります。
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