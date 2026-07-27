＜大相撲七月場所＞◇千秋楽◇26日◇愛知・名古屋IGアリーナ

【映像】あまりの衝撃に客も“お口あんぐり”

前頭七枚目・琴栄峰（佐渡ヶ嶽）が前頭十三枚目・尊富士（伊勢ヶ濱）を押し出しで下した一番で、尊富士が敗れた瞬間、客席に飛び込んでしまい、“その勢い”に解説を務めた元横綱・若乃花の花田虎上氏はヒヤヒヤ…「お客様は大丈夫ですか？」と呼びかけ、琴栄峰も驚きの表情。さらに近くの客も“口をあんぐり”とさせる様子をカメラが捉えていた。

共に10勝4敗で迎えた千秋楽。勝った方が敢闘賞を受賞するという条件もあり、どちらにとっても負けられない一番だった。

そんな千秋楽の一番は天を突くように真っすぐ高く、優雅に上げる「美しい四股」を披露することでお馴染みの琴栄峰の強さが光った。尊富士は勢いよく前に出ていき中に入ろうとしたが、琴栄峰は踏ん張りをきかせる。すると次の瞬間、尊富士が引くと、琴栄峰は圧力をかけて逆転の押し出しを決めた。

敗れた尊富士は勢い良く土俵下へと落下。客席の中まですごい勢いで吹っ飛んでしまったが、これを受け花田氏は「お客様は大丈夫ですか？」と即座にコメント。それから状況を確認して「大丈夫そうですね」と安堵した。対戦力士の琴栄峰も心配そうな表情を浮かべながら、状況を見守っていた。

その後、花田氏は「あそこまでまともに引くのはちょっと。それは琴栄峰もついていきますよ」と尊富士の敗因について指摘。一方で「琴栄峰は押されても下がらない。尊富士は前に出られなかったんでしょうね」と琴栄峰の体幹の強さについてもコメントしていた。

尊富士が派手に吹っ飛ぶ一番に館内も騒然。ファンからは「どこまで飛ぶんや？」「決まり手吹っ飛ばし」「たけるんミサイル」「やばすぎや」「琴栄峰強すぎる」「ひょえー」「強いな」など驚きの声を上げていた。（ABEMA/大相撲チャンネル）