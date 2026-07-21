◇MLB フィリーズ10-7ドジャース（日本時間21日、シチズンズ・バンク・パーク）

ドジャースのムーキー・ベッツ選手が日本時間21日、1試合2本のホームランを放つなど、5打数4安打の活躍。直近4試合は無安打に落ち込んでいたものの、この日は一転躍動しました。活躍をみせたベッツ選手でしたが、試合後には素直に喜べない胸の内を明かしました。

今季は好不調の波の激しさに悩むベッツ選手。一時は打率1割台に落ち込みましたが、徐々に悪い状態から抜け出し打率.237まで回復してきました。

ただ直近4試合は無安打に落ち込み、依然として本来の実力発揮とはいかず。それでもこの日は、第2打席に先頭でヒットを放つと得点も記録。第3打席でも先頭でヒットを放ち出塁すると、第4・5打席は2打席連続ホームラン。チームは負けましたが一人気を吐き5打数4安打3打点の活躍を見せました。

試合後、ベッツ選手は調子をつかめたか聞かれると、「さあ、どうでしょうね。どうなるか見てみましょう。中断期間明けには何かを掴めたと思ったんですが…結局何も掴めていなかったりしたので。今夜はいいゲームができましたし、明日も同じようにできるか様子見ですね」と語りました。

そして、この日の固め打ちが、精神的によい方向へ向かうかと聞かれれば、「正直なところ、分かりません。言った通り、本当に好不調の波が激しすぎて…波が激しいと、ただただ苦しいんですよね。だからこそ、一貫性を見つけたいんです。常に意識できて、少なくともいい打球が打てるような何かを。でも、今夜は素晴らしい夜になりました。明日これを再現できるかですね。それができたら、またいくつかの質問に答えられるかもしれません」と苦しい胸の内を吐露しつつも、気丈に答える姿がありました。

さらに好不調の波を乗り越えていくこの状況について「きついですよ、本当にきついです」と再び、重苦しい気持ちを打ち明けると「自分を支えて元気づけてくれる素晴らしいチームメイトたちがいます。彼らは素晴らしいプレーをしていますし、みんなが活躍してチームが勝っている時はいつだって楽しいものです。もちろん自分も貢献したいですが、チームを勝利へ導くために全力でプレーする、それだけです。あとはそこからどう進んでいくかですね」と自分を鼓舞するような言葉をつむぎました。