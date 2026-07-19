辻希美の長女・希空、TGC新潟オフショット披露 キティシャツ＆ふんわりスカートで雰囲気ガラリ
タレント・辻希美と俳優・杉浦太陽の長女で、インフルエンサーの希空が18日にInstagramを更新。オフショットを披露した。
【写真】辻希美の長女・希空、キティシャツからふんわりスカートまで TGC新潟オフショット
希空は「TGC新潟 2026 ありがとうございました」と感謝をつづり、「新潟の皆さん元気いっぱいに沢山名前を呼んでくれてとっても嬉しかったです また皆さんに会えますように」とファンへメッセージを送った。
公開された写真では、白いハローキティのプリントシャツにサングラスを合わせ、ピンクのハート形バルーンから顔をのぞかせるキュートな姿を披露。遊び心あふれるポーズで、イベントを楽しむ様子を伝えている。
別のカットでは、白いレーストップスに淡いブルーのティアードスカートを合わせたフェミニンな装いに。ふんわりと広がるスカートを手に、カメラへ穏やかな表情を向けており、ポップなハローキティコーデとは異なる魅力を見せた。
希空が出演した「NAMICS presents TGC 新潟 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」は、同日に新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターで開催。新潟では初開催となり、多彩なモデルやアーティストがステージを盛り上げた。
■希空
2007年11月26日生まれ、東京都出身。LUV所属。母は元モーニング娘。辻希美、父は俳優・杉浦太陽。昨年の誕生日に初の“完全顔出し”をし、その後のSNS投稿の数々に多くの注目が集まっていた。
引用：「希空」Instagram（@noa._.1126_）
【写真】辻希美の長女・希空、キティシャツからふんわりスカートまで TGC新潟オフショット
希空は「TGC新潟 2026 ありがとうございました」と感謝をつづり、「新潟の皆さん元気いっぱいに沢山名前を呼んでくれてとっても嬉しかったです また皆さんに会えますように」とファンへメッセージを送った。
公開された写真では、白いハローキティのプリントシャツにサングラスを合わせ、ピンクのハート形バルーンから顔をのぞかせるキュートな姿を披露。遊び心あふれるポーズで、イベントを楽しむ様子を伝えている。
希空が出演した「NAMICS presents TGC 新潟 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」は、同日に新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターで開催。新潟では初開催となり、多彩なモデルやアーティストがステージを盛り上げた。
■希空
2007年11月26日生まれ、東京都出身。LUV所属。母は元モーニング娘。辻希美、父は俳優・杉浦太陽。昨年の誕生日に初の“完全顔出し”をし、その後のSNS投稿の数々に多くの注目が集まっていた。
引用：「希空」Instagram（@noa._.1126_）