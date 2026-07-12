〈「遺体をバラバラにしてコンロで焼いた」だけじゃない…“遺体を消せば捕まらない”と考えた男たちの【残酷すぎる証拠隠滅】〉から続く

金銭トラブルから男性を刺殺し、その遺体を2年間もの間、業務用の冷凍庫に隠し続けていた犯人グループ。しかし「遺体が存在する限りいつかは発覚する」と恐れた彼らは、新潟、長野、埼玉をまたぐ狂気の証拠隠滅へと手を染めていく。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

リゾートマンションで遺体をバラバラに解体したのち、貸別荘のバーベキューコンロで焼き、さらにカレーで煮込んで川へ遺棄するという、常軌を逸した凶行の数々――。

事故物件サイト管理人の大島てる氏の新刊『大島てるの怪談部屋 ヒトコワ事故物件』（彩図社）より一部抜粋してお届けする後編では、このあまりにも残酷な事件がどのようにして明るみに出たのか、そして「事故物件」としてのその後の顛末に迫る。（全2回の2回目／最初から読む）



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

なぜ遺体をカレーにしたのか？

考えられるのは、臭いのカムフラージュです。冷凍庫から出したことで腐敗が進んだとしても、焼いたりカレーにしたりすれば、臭いで気づかれることはない。そう考えたのではないでしょうか。最終的に埋めるつもりだったならば、地中から異臭が漂い、掘り起こされることを懸念した可能性もあります。

また、作業現場を誰かに見られた場合に備えたという線も考えられます。

現場の貸別荘周辺は人が集まるような場所ではありませんが、遺体隠蔽工作中に何らかの偶然で人に見つかる可能性はゼロではありません。何時間もの長い間、遺体を焼いていれば、不自然だと思われる可能性もあります。

そこで、バーベキューやカレー作りという体にして、言い訳できるようにしたのかもしれません。理由はどうあれ、恐ろしい事件です。

遺体を隠し通せば、罪から逃れられるはずだ――。そんなふうに思う殺人犯は少なくありません。

遺体が見つからなければ事件にならないわけではありませんが、立証するのは難しくなります。神隠しのように突然いなくなったとしても、人間関係に病んで連絡を断ち、どこかの山奥・離島や海外で生活している可能性も、ゼロではありません。手がかりや不審な点がなければ、警察も容易に捜査できないでしょう。

しかし、どんなに巧妙に遺体を隠したとしても、部屋にはその痕跡が残っていることもあります。その事例を二つ、紹介します。

遺体が溶けるまで大きな鍋で⋯

はじめに紹介するのは、平成22（2010）年11月下旬に東京都八王子市で起きた殺人事件。現場は、ビルの6階のホストクラブです。従業員の男ら3人が共謀して、ホストクラブの経営者を拳銃で射殺しました。

経営者は自らもホストとして活動していましたが、暴力的な人物として恐れられており、周囲からかなり反感を買っていたようです。

犯人たちは収納ボックスに遺体を入れると、3人のうち1人の自宅アパート、そして実家へと運搬。その後、実家では父親が加わり、遺体隠蔽工作を行います。ラーメン屋にあるような大きな鍋に遺体を入れ、強アルカリ性の薬品を混ぜて煮込み、溶解させたのです。犯人たちは身体が溶けるまで、朝まで一晩中煮続けました。

完全犯罪と思いきや⋯

溶けた身体は、排水溝に遺棄されました。溶け残った骨の一部はハンマーで砕かれ、細かな骨片にされて排水溝に流されます。排水溝に捨てられなかった大きな骨は、東京都あきる野市の秋川河川敷にてハンマーで砕かれ遺棄されました。

警察は、被害者の携帯電話を壊して埋めたという容疑で、3人のうちの2人を逮捕しました。警察は彼らが殺人犯ではないかと考えていたものの、遺体が見つからず、殺人容疑では逮捕できませんでした。器物損壊の容疑で逮捕後、警察は殺人についても取調べを行いましたが、男たちは「知らない」と言います。

なんとか殺人を立証したい警察は、実験をします。人の肉に見立てた豚肉と骨を、強アルカリ性の洗浄液に浸して観察したのです。すると、ゆっくりではありますが、徐々に肉も骨も溶けていきました。これなら人の身体も溶かせるはずだ。警察はそう考えます。

警察は、犯人の自宅の水道使用量も調べました。すると、水道使用量が、事件があった直後だけ通常の約3倍になっていたことがわかりました。そう、遺体を鍋で煮込んでいた男の実家です。遺体が溶けるまで何時間も鍋を沸かしていたら、水分は蒸発していきます。煮込み続けるために、かなりの水が必要になったのでしょう。警察はこの家で遺体が溶かされたと睨みます。

警察がトイレの汚水槽を捜索したところ、顔の骨と思われるかけらが発見されました。状態が悪く、DNA照合はできませんでしたが、汚水槽からは意外なものも見つかります。小さなネジです。どうやら、インプラント（人工の歯根）のネジのようでした。薬剤で溶けていない、チタン製のネジです。

このネジは被害者のものではないか。被害者の遺体が溶かされた証拠になるのではないか。警察がそう考えて調べを進めたところ、国内のインプラント手術で使用された同型のネジは、599本あることがわかりました。

ここからさらに、地道な捜査が続きます。警察は全国の歯科医院を訪ね、一本一本使用者を確認していきます。こうした粘り強い捜査により、汚水槽から見つかったネジが被害者のものだと同定。死体損壊・死体遺棄の容疑により、3人らは逮捕されたのでした。

事故物件の観点で見れば、殺害現場となったビルも、遺体を一時保管したアパートも、遺体損壊の現場となった実家も、事故物件として扱われます。殺害現場はもちろんですが、遺体の保管場所や遺体がぐつぐつと煮込まれていた場所に、気分を害する人は少なくないからです。

なお、今回のように遺体が移動した場合、大島てるでは「→」マークを記載して、遺体の移動を表しています（今回の場合、最後の骨が遺棄された川は掲載対象ではないので除きます）。遺体隠蔽工作によって事故物件が増えることもあるのです。

事件はまだまだ続く

同じように、犯人が遺体を解体して殺人の痕跡を消そうとした事件があります。いわゆる江東マンション神隠し殺人事件です。

殺されたのは江東区に住む女性

平成20（2008）年4月中旬、東京都江東区のマンションの一室に住んでいた女性が、行方不明になりました。同居する姉から捜索願が出されたことで、警察が捜査を始めます。

マンションに設置された防犯カメラの映像を調べると、女性はマンションから外に出ていないことがわかりました。それなのに部屋にもどこにもいない。まさに神隠しであるとして、メディアで大きく報道されました。

実際には、女性は怪奇現象に遭ったわけではなく、二つ隣の部屋に住む男に殺されていました。事件直後のニュース報道では、犯人の男が近隣住民としてインタビューされている映像があり、信じがたいことに何食わぬ顔でコメントを残していました。

このマンションは、オートロック付きのマンションでした。防犯上の理由からオートロック付きのマンションを選択する人は少なくないでしょう。

けれども、オートロックの内側に殺人鬼がいた場合は、意味がありません。それどころか、隣の建物の住民や道路の通行人は助けに行くことができません。本当の意味での防犯は、とても難しいものだと考えさせられます。

女性の遺体はどこへ消えた？

さて、女性は殺されたあとにどうなったのでしょうか。男が自分の部屋に隠したのかというと、そうではありませんでした。

男は女性を殺したのち、包丁とのこぎりを使って遺体をバラバラに切断。包丁で肉をはぎ取り、骨をのこぎりで関節ごとにこまかく解体すると、トイレから流したり、少量ずつ日々のゴミに紛れさせたりして、巧妙に処理したのです。

しかし、この件でも警察の地道な捜査が実ります。下水管を捜査した警察はわずかに残った遺体の肉片を見つけ、被害者女性のDNAとの一致を確認。さらに女性の部屋から男の指紋が見つかったことにより、逮捕に至りました。

こうした凄惨な事件は、殺人事件の現場となった部屋について、さまざまな憶測を呼びます。たとえばネット上には、「まだ下水管の中に骨とか残ってるんじゃない？」といったコメントが見られました。何の信憑性もない素人の感想ですが、このように考えてしまう気持ちもわかります。

大きなマンションであれば、自分が住むのと別の階、別の部屋で起きた事件なら、気にならない人もいるでしょう。ですが、下水管の場合はどうでしょうか。

下水管に遺体が流れると⋯

構造はマンションによって異なるものの、マンション全体を通っている下水管もあります。その場合、下水管は共用部分ということになります。そこに遺体の一部が残っていたとしたら、抵抗を感じる人はいると思います。

実際に遺体はなくても「残っているかもしれない」と考えて、気味が悪いと感じる人もいるでしょう。そうした物件にも、心理的瑕疵があると言えます。

どれくらい抵抗を感じるかは人それぞれですが、事件が起きた部屋以外にも、心理的瑕疵は生じ得るということです。もっと広く事故物件の情報が開示され、みんながそれぞれ考えられる材料が必要だと改めて思います。

（大島 てる／Webオリジナル（外部転載））