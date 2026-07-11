医学博士・皮膚科専門医が解説「韓国人はなぜ肌が綺麗なのか」皮膚科は“肌のジム”である

「実は無職になった」東大大学院卒の韓国人が語る“過酷な競争社会”と日本を選んだ訳

「軍隊のような上下関係」韓国出身医師が語る研修医時代の過酷な記憶と変化