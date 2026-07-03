老け見えの原因は“首”かも…。40代・50代が見直したいネックケア習慣
顔のスキンケアは毎日頑張っているのに、「なんとなく老けて見える」と感じることはありませんか？その原因は、顔ではなく“首”にあるかもしれません。
首は顔と同じように紫外線や乾燥の影響を受けるだけでなく、一日の中で何度も動き、姿勢の影響も受けやすい部位。だからこそ、顔だけではなく首まで含めてケアすることが、自然で若々しい印象につながります。
首は“顔より動きが大きい”パーツ
首は、顔に比べて動きが大きく、一日の中でも前後左右へ何度も動く部位です。さらに、衣類や髪との摩擦や紫外線など、さまざまな刺激を受けやすく、皮膚も比較的デリケートなため、負担が積み重なりやすい場所でもあります。
保湿も紫外線対策も“首まで”が基本
化粧水や乳液、クリーム、日焼け止めを、顔だけで終わらせていませんか？首も顔と同じように紫外線や乾燥の影響を受けやすく、年齢とともに変化が現れやすい部位です。
毎日のスキンケアを首までやさしくなじませ、日焼け止めも首元まで塗ることが基本。特別なアイテムを増やすよりも、いつものスキンケアを首まで続けることが、首元のコンディションを保つ第一歩になります。
首のコリは姿勢やシルエットにも影響する
ネックケアは、スキンケアだけではありません。スマートフォンやパソコンを見る時間が長いと、首や肩まわりの筋肉が緊張しやすくなります。その状態が続くと肩が前へ入りやすくなり、首が短く見えたり、上半身全体が縮こまったような印象につながることがあります。
長時間同じ姿勢が続いたら、壁に後頭部・肩・背中を軽くつけるように立ち、あごを軽く引いて首を長く保つことを意識してみましょう。肩甲骨まわりが自然に動きやすくなり、首や肩への負担をため込みにくくなるはず。数十秒でも姿勢を整える時間を作ることが、首元をすっきり見せる習慣につながります。
最近は、顔だけを集中的にケアするのではなく、首元まで含めて印象を整える考え方が広がっています。首はスキンケアだけでなく、姿勢や動きも印象を左右する部位。毎日の保湿や紫外線対策を首まで行い、首や肩まわりのこわばりをため込まないよう姿勢も意識することが大切です。首元まで目を向ける習慣を続けて、顔だけでは作れない自然で若々しい印象につなげていきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はスキンケアや生活習慣に関する一般的な知見をもとに、編集部が構成しています
🌼頑張るほど“老け見え”!? 若返りを狙ったはずのスキンケアで「おばさん感」が増すワケ