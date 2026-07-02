FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で決勝トーナメント1回戦で敗退した日本代表が2日、帰国した。米テキサス州ヒューストンから3便に分かれ、成田空港と羽田空港に順次到着。この日夕方には都内で、森保一監督が日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長らと会見を開く。

午後2時5分に第一陣が着陸した成田空港には報道陣約100人と約500人のサポーターが集結。ユニホームなどを来たファンが数十メートルに渡って列をつくり、イレブンを出迎えた。

午後2時半すぎに早川友基（鹿島）、大迫敬介（広島）、冨安健洋、伊藤洋輝（Ｂミュンヘン）、瀬古歩夢（ルアーブル）、菅原由勢（ブレーメン）、上田綺世（フェイエノールト）、田中碧（リーズ）、町野修斗（ボルシアMG）、中村敬斗（スタッド・ランス）、佐野海舟（マインツ）、久保建英（レアル・ソシエダード）の12人が中村を先頭に到着ゲートから姿を現すと、日本代表のチャントを歌うサポーターや「けいとー」「あやせー」なども選手の名前を呼ぶ声が飛び交った。全員通り過ぎると、「日本代表、ありがとう！」という声も響いた。

日本は6月29日（同30日）にヒューストンで行われた決勝トーナメント1回戦でブラジルに1―2で逆転負け。代表指揮官を8年間務めた森保監督は試合後、「私の去就は何も決まっていません」と話したが、JFAは来年1月のアジア杯（サウジアラビア）を見据えた異例の1年契約を要請する見通しで、オファーを受けるか決断が注目される。