ETF売買動向＝30日前引け、ニＳＰＥＷ無、野村外リートが新高値 ETF売買動向＝30日前引け、ニＳＰＥＷ無、野村外リートが新高値

30日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比10.1％減の2944億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同7.5％減の2315億円だった。



個別ではグローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 <2236> 、上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし） <1486> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> 、上場インデックスファンド（ダウ平均）為替ヘッジなし <2235> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国 <2515> など20銘柄が新高値。ＳＰＤＲゴールド・シェア <1326> 、ＮＥＸＴ 金価格連動型 <1328> 、ｉシェアーズ ゴールド ＥＴＦ <314A> 、グローバルＸ ゴールド ＥＴＦ <425A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> など9銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＩＰ ＦａｃｔＳｅｔ 台湾 <412A> が5.07％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> が4.15％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が3.73％高、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> が3.16％高、グローバルＸ チャイナテック・トップ１０ ＥＴＦ <404A> が3.15％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ 新成長インフラ－日本株式 <2847> は4.49％安、中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> は3.67％安と大幅に下落した。



日経平均株価が648円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1466億6700万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1938億5200万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が196億9500万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が185億2400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が117億5200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が113億9000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が97億3700万円の売買代金となった。



株探ニュース