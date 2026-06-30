YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「東京ディズニーランド 2026.6.20の様子 Vol.4」と題した動画を公開した。動画では、雨が降り続く土曜日の夜の東京ディズニーランドの様子や、アトラクションの待ち時間、雨の日ならではの美しい景色をレポートしている。



動画の序盤、YamatoStyleはファンタジーランドの「美女と野獣“魔法のものがたり”」へ向かう。スタンバイの待ち時間は90分だったが、今回はシングルライダーを利用。事前の情報通り混雑しておらず、プレショーから乗り場までスムーズに進むことができた。乗車中には、魔法のカップが一時停止するハプニングも発生したが、無事に再開し「普通に楽しめた」と感想を述べている。



その後、閉園まで約2時間となった夜のパークを散策。雨の影響で人が少なくなり、アトラクション周辺も閑散とした光景が広がっている。「ホーンテッドマンション」が5分待ち、「ビッグサンダー・マウンテン」が20分待ちなど、各アトラクションの待ち時間も短くなっていることを確認しつつ、10分待ちの「イッツ・ア・スモールワールド」をのんびりと楽しむ様子が収められている。



また、散策中には雨の夜ならではの魅力として、濡れた地面にパークの景色や光が鏡のように映り込む「リフレクション」を紹介。「めちゃくちゃ綺麗」「雨の日にしか見ることができない特権」とその美しさを絶賛した。



靴の中が濡れてしまうほどの雨だったが、終盤には「レストランも席を見つけやすく、食事に困らず過ごせる」と総括。悪天候の日でも、視点を変えればディズニーランドの新しい魅力に出会えそうだ。



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