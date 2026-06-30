待ち時間短縮テク！雨の日のディズニーで「美女と野獣」にシングルライダーで乗る方法
YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「東京ディズニーランド 2026.6.20の様子 Vol.4」と題した動画を公開した。動画では、雨が降り続く土曜日の夜の東京ディズニーランドの様子や、アトラクションの待ち時間、雨の日ならではの美しい景色をレポートしている。
動画の序盤、YamatoStyleはファンタジーランドの「美女と野獣“魔法のものがたり”」へ向かう。スタンバイの待ち時間は90分だったが、今回はシングルライダーを利用。事前の情報通り混雑しておらず、プレショーから乗り場までスムーズに進むことができた。乗車中には、魔法のカップが一時停止するハプニングも発生したが、無事に再開し「普通に楽しめた」と感想を述べている。
その後、閉園まで約2時間となった夜のパークを散策。雨の影響で人が少なくなり、アトラクション周辺も閑散とした光景が広がっている。「ホーンテッドマンション」が5分待ち、「ビッグサンダー・マウンテン」が20分待ちなど、各アトラクションの待ち時間も短くなっていることを確認しつつ、10分待ちの「イッツ・ア・スモールワールド」をのんびりと楽しむ様子が収められている。
また、散策中には雨の夜ならではの魅力として、濡れた地面にパークの景色や光が鏡のように映り込む「リフレクション」を紹介。「めちゃくちゃ綺麗」「雨の日にしか見ることができない特権」とその美しさを絶賛した。
靴の中が濡れてしまうほどの雨だったが、終盤には「レストランも席を見つけやすく、食事に困らず過ごせる」と総括。悪天候の日でも、視点を変えればディズニーランドの新しい魅力に出会えそうだ。
動画の序盤、YamatoStyleはファンタジーランドの「美女と野獣“魔法のものがたり”」へ向かう。スタンバイの待ち時間は90分だったが、今回はシングルライダーを利用。事前の情報通り混雑しておらず、プレショーから乗り場までスムーズに進むことができた。乗車中には、魔法のカップが一時停止するハプニングも発生したが、無事に再開し「普通に楽しめた」と感想を述べている。
その後、閉園まで約2時間となった夜のパークを散策。雨の影響で人が少なくなり、アトラクション周辺も閑散とした光景が広がっている。「ホーンテッドマンション」が5分待ち、「ビッグサンダー・マウンテン」が20分待ちなど、各アトラクションの待ち時間も短くなっていることを確認しつつ、10分待ちの「イッツ・ア・スモールワールド」をのんびりと楽しむ様子が収められている。
また、散策中には雨の夜ならではの魅力として、濡れた地面にパークの景色や光が鏡のように映り込む「リフレクション」を紹介。「めちゃくちゃ綺麗」「雨の日にしか見ることができない特権」とその美しさを絶賛した。
靴の中が濡れてしまうほどの雨だったが、終盤には「レストランも席を見つけやすく、食事に困らず過ごせる」と総括。悪天候の日でも、視点を変えればディズニーランドの新しい魅力に出会えそうだ。
YouTubeの動画内容
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ディズニー好きはもちろん、遠くて、忙しくてなかなかパークへ行けない方へ状況や情報や体験動画をお届けできたらと思っています。