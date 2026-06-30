YouTubeチャンネル「【楽しい授業動画】あきとんとん」が、『あきとんとんの講演会の様子～仕事の一部を大公開～』と題した動画を公開しました。動画では、あきとんとんが神奈川県と京都府の高校を訪れ、学生たちに向けて熱い講演を行う2日間に密着しています。



1日目は、神奈川県の大磯高校で開催された講演会へ。約600人の生徒を前に「高学歴のメリット」について語り、「高学歴っていうのを手に入れるだけで、ポジティブハロー効果が働きやすい」と、採用試験を例に挙げて分かりやすく解説しました。講演後の交流会では、涙ぐむ熱烈なファンの生徒に優しく声をかけながらサインや写真撮影に応じる場面も。講演を終えたあきとんとんは、「コメント欄では伝わらない温かい気持ちが伝わりました」と嬉しそうな表情を見せました。



2日目は京都府の開建高校へ赴き、デジタル社会のルールやSNSの怖さをテーマに講演を行いました。ネット上でのコミュニケーションについて、身内ノリで発した言葉が、見知らぬ相手には棘のある言葉として伝わってしまう危険性を指摘。続くQ&Aコーナーで高校時代の勉強時間を問われると、「高1の時は本当に勉強してなくて」と意外な過去を明かしつつ、高2からは平日5時間、土日は14時間猛勉強したエピソードを披露し、生徒たちにエールを送りました。



2日間の講演活動を終え、「直接学生たちに自分の言いたいことが言える。学生たちの人生に関わってくると思うから言いたいんですよね」と、対面で伝えることへの強いこだわりを語ったあきとんとん。動画で発信し続けるだけでなく、全国の学生と直接向き合い、社会的な意義を伝える真摯な姿勢が垣間見える動画となっています。



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