土壇場で逆転勝利のブラジル、アンチェロッティ監督が日本に言及「決して簡単な相手ではない」

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　ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督が、日本代表戦を振り返った。ブラジルメディア『globo』が伝えた。

　現地時間29日、FIFAワールドカップ2026のラウンド32でブラジル代表は日本代表と対戦した。試合は前半に日本が佐野海舟のゴールで先制するという展開となったなか、ブラジルは終始押し込む展開に。すると56分にカゼミーロが同点ゴールを記録。その後はなかなか追加点を奪えなかったが、後半アディショナルタイム5分にブルーノ・ギマランイスのパスを受けたガブリエウ・マルティネッリが劇的ゴール。2ー1と日本を逆転し、ラウンド16へと駒を進めた。

　日本を相手にリードを許したものの、最終的には逆転勝利を収めたブラジル。ただ、アンチェロッティ監督はフラッシュインタビューで日本について語り、「非常にタフな試合だった。日本は決して簡単な相手ではない。インテンシティが高く、極めて組織的なチームだからだ」と、チーム全体でブラジルに立ち向かった日本代表を称えた。


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