◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本 1―2 ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

「最高の景色」には届かなかった。FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で日本（FIFAランキング17位）はブラジル（同5位）に1―2で逆転負けし、ベスト32で敗退した。日本は02、10、18、22年大会に続き、5度目の挑戦でも決勝トーナメント1回戦の“壁”を破れなかった。

佐野海舟（マインツ）は試合終了とともにグラウンドで頭を抱えて座り込んだ。「もう結果がすべてだと思いますし…。このチームはこんなところで終わるようなチームじゃなかったので、本当に悔しいですけど、でも、最後のところでああいうふうに決め切られてしまうのは実力不足を感じますし…。でも、自分たちのやってきたことは間違いではないと思うので、積み重ねてきたものにしっかり誇りを持っていいのかなと思います」と語った。

佐野は前半29分、ハーフウエーラインでパスカットしドリブル突破し、ペナルティーアーク手前からミドルシュート。ゴール左のサイドネットに決める代表初ゴールで先制点を奪った。

「自分の得意な形で奪って、運んでというのは自分が今まで理想としていたところなので、得点を決められたのは良かったですけど。チームの結果が自分の得点なんかよりすべてなので、悔しいです」と話すと言葉を詰まらせた。

ブラジルがFWエンドリッキ（リヨン）を投入してきた後半は劣勢。7分にGK鈴木彩（パルマ）がスーパーセーブ、9分には冨安が顔面ブロックで失点を防いだものの、11分に左クロスをMFカゼミロ（マンチェスターU）にヘディングで叩き込まれて1―1と追いつかれた。日本は後半21分、堂安とMF中村（スタッド・ランス）の両ウイングをDF菅原（ブレーメン）とDF鈴木淳（コペンハーゲン）へ交代。同33分にはMF田中（リーズ）とFW町野（ボルシアMG）を投入した。しかし、その後も耐える展開が続き、後半アディショナルタイムの50分にFWマルチネリ（アーセナル）に勝ち越しゴールを決められた。

「最後の局面の一瞬の判断であったり、詰め切れない甘さだったり…。1失点目も2失点目も得点の前のところは、自分のところのディフェンスなので、そういうところの1個の甘さが出たかなと思います」

それでも、最後までチームのために走り抜いた。「本当に申し訳ないですし、毎試合ホームのような雰囲気でやることができた。現地もそうですけど、テレビを通じて応援してくださる方に何かを感じてもらえればいいかなと思いますし、もっともっと見せられたという気持ちはあります」。この敗戦を次につなげていく。