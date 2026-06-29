美肌の美容通に聞いた「実感があるから続けている」習慣





「美肌を保つための」毎日ルーティン

自信が持てる「美しく整った肌」を手に入れるために、憧れの美肌の持ち主が実践するデイリーケアを多方面からリサーチ。そもそもの肌トラブルを予防するために、日々の地道なケアの積み重ねが重要に。







「セットづかいでキメの細かいしっとり肌へ」



ON THE WILD SIDE



「とにかく乾燥が気になる冬は、ON THE WILD SIDEのミルクローションとフェイスオイルをWづかい。白樺の樹液やブナの芽を配合し、やさしく肌をうるおいで満たせます。」（名越さん・コスメキッチンPR）







「ナイトクリームを入浴中のパックに」



FATUITE



「こっくりと濃密なファチュイテのブライテスト エナジャイジングナイトクリーム。2日に1回、洗顔後にたっぷりと塗って湯舟に浸かればふんわりとしたツヤのある肌に。」（ちゃりこさん・美容インフルエンサー）







「クレイクレンジングをブラシで丁寧に」



SHIKARI ＋ ・klarm



「なめらかなクレイを配合し、保湿しながらしっかりと不要な汚れを落とせるklarmのクレンジングクリーム。SHIKARIのブラシを一緒に用いると、毛穴の黒ずみや開きが解消。肌の保水力がグンと上がる使い心地は、まさに感動モノです！」 （加藤さん・OLTAプレス）







美肌の美容通8人がしていることは？

≫【効果を実感できてるから】 「習慣になった」肌育ルーティーン