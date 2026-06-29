MOMI&TOY’Sの初夏限定♡白桃＆ブルーベリータルト仕立ての贅沢クレープ登場

初夏のおやつタイムにぴったりな、とっておきのスイーツがMOMI&TOY’Sから登場します。2026年7月6日（月）より、白桃タルトとブルーベリータルトをイメージした期間限定クレープ2種を販売。ひんやりとしたバニラアイスとフルーツソース、カスタードやクッキーを組み合わせた贅沢な味わいで、暑い季節にも心地よく楽しめる一品です。見た目も華やかな限定クレープの魅力を詳しくご紹介します♪

白桃タルト気分を楽しむ贅沢クレープ

「とろけるダブルアイス白桃タルト」は、730円（税込）で販売される夏季限定メニューです。

白桃の果肉を贅沢に使用したソースと、深みのあるバニラアイスを組み合わせ、タルトのような満足感を表現。

さらに、なめらかなカスタードのコクと香り高いバタークッキーが重なり、スイーツ好きにはたまらない味わいに仕上がっています。

口に運ぶたびに広がるみずみずしい白桃の香りと、ひんやりとしたアイスの食感が絶妙なバランス。初夏の気分を盛り上げてくれる、爽やかなクレープです。

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ブルーベリーの香り広がるタルト仕立て

「とろけるダブルアイスブルーベリータルト」も730円（税込）で登場します。

深いコクと華やかな香りを持つブルーベリーソースに、まろやかなバニラアイスをたっぷり重ねた一品。

やさしい甘さのカスタードと、さくさく食感のバタークッキーがアクセントとなり、まるで本格的なブルーベリータルトを味わっているかのような満足感を楽しめます。

ブルーベリーならではのフルーティーな酸味が心地よく、暑い季節でも最後まで飽きずに味わえるのが魅力です。

期間限定だから見逃せない！

今回の限定クレープ2種は、2026年7月6日（月）から2026年7月26日（日）まで販売予定です。

販売店舗はMOMI&TOY’S各店（一部店舗を除く）。どちらもダブルアイス仕様で食べ応えがありながら、フルーツの爽やかさを感じられる夏らしいメニューとなっています。

友人とのカフェタイムやショッピングの合間、自分へのご褒美スイーツとしてもおすすめ。期間限定だからこそ味わえる特別なクレープをぜひチェックしてみてください。

まとめ

白桃とブルーベリー、それぞれ異なる魅力を楽しめるMOMI&TOY’Sの期間限定クレープ。

どちらも730円（税込）で、フルーツの風味とひんやりアイス、タルトのような満足感を一度に味わえる贅沢な一品です。

販売期間は7月26日（日）までなので、気になる方は早めの来店がおすすめ♡初夏ならではの爽やかなスイーツで、特別なおやつ時間を楽しんでみてはいかがでしょうか。