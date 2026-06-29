『左ききのエレン』第13話 「天才になれなかった全ての⼈へ」あらすじ＆場面カット公開！
毎週⽕曜深夜24時〜テレ東系列ほかにて放送中のTVアニメ『左ききのエレン』、第13話のあらすじ場面カットが公開された。
驚異の累計約2億5000万PVを記録し、発⾏部数は約420万部を突破、ドラマ・舞台化もされ、⼤きな話題を呼んだ、天才になれなかった全ての⼈へ――⼼をえぐる＜クリエイター⻘春群像劇＞『左ききのエレン』。
自らの才能の限界に苦しみながらも ”何か” になることを夢見る凡人・光と、圧倒的な才能ゆえに苦悩する孤高の天才・エレン。
デザイナーの道を選んだ光一は百戦錬磨の広告業界のクリエイターたちと、世界のアートシーンに飛び込んだエレンは怪物アーティストたちと遭遇し……。
未曾有の才能が蠢きひしめき合うクリエイティブの世界を舞台に、もがき、時にくじけながらも挑み続ける二人のを描く。
このたび、6⽉30⽇（⽕）に放送される本作の第13話「天才になれなかった全ての⼈へ」のあらすじ＆場⾯カットが公開された。
＜第13話「天才になれなかった全ての⼈へ」あらすじ＞
さゆりの元を去ったエレンは帰国し、横浜に戻っていた。⼀⽅、光⼀はこの仕事を最後に辞める覚悟を決めていた。スタジオの準備が整い広告撮影が始まろうとする中、カメラマンの佐久間が段取りを無視し勝⼿に撮影を始めてしまい、現場はパニックに。ディレクターとしてなす術もなく⼼が折れた光⼀は、⼀⼈スタジオを⾶び出す。上空では皆既⽉⾷が始まり、光⼀は横浜のビルの上に ”あるもの” を⽬にして思わず⽴ち⽌まる。
＞＞＞第13話場面カットをチェック！（写真8点）
そして、アニメ化を記念して4⽉に有楽町マルイで開催されたTVアニメ『左ききのエレン』展。好評につき、今回なんばマルイでのPOP UP SHOP開催が決定した。原作イラストを使⽤したオリジナルグッズがご⽤意されている。7⽉31⽇（⾦）から⾏われる。
（C）かっぴー／アニメ「左ききのエレン」製作委員会
驚異の累計約2億5000万PVを記録し、発⾏部数は約420万部を突破、ドラマ・舞台化もされ、⼤きな話題を呼んだ、天才になれなかった全ての⼈へ――⼼をえぐる＜クリエイター⻘春群像劇＞『左ききのエレン』。
自らの才能の限界に苦しみながらも ”何か” になることを夢見る凡人・光と、圧倒的な才能ゆえに苦悩する孤高の天才・エレン。
デザイナーの道を選んだ光一は百戦錬磨の広告業界のクリエイターたちと、世界のアートシーンに飛び込んだエレンは怪物アーティストたちと遭遇し……。
未曾有の才能が蠢きひしめき合うクリエイティブの世界を舞台に、もがき、時にくじけながらも挑み続ける二人のを描く。
＜第13話「天才になれなかった全ての⼈へ」あらすじ＞
さゆりの元を去ったエレンは帰国し、横浜に戻っていた。⼀⽅、光⼀はこの仕事を最後に辞める覚悟を決めていた。スタジオの準備が整い広告撮影が始まろうとする中、カメラマンの佐久間が段取りを無視し勝⼿に撮影を始めてしまい、現場はパニックに。ディレクターとしてなす術もなく⼼が折れた光⼀は、⼀⼈スタジオを⾶び出す。上空では皆既⽉⾷が始まり、光⼀は横浜のビルの上に ”あるもの” を⽬にして思わず⽴ち⽌まる。
＞＞＞第13話場面カットをチェック！（写真8点）
そして、アニメ化を記念して4⽉に有楽町マルイで開催されたTVアニメ『左ききのエレン』展。好評につき、今回なんばマルイでのPOP UP SHOP開催が決定した。原作イラストを使⽤したオリジナルグッズがご⽤意されている。7⽉31⽇（⾦）から⾏われる。
（C）かっぴー／アニメ「左ききのエレン」製作委員会
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