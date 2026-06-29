日本代表・森保一監督が現地時間6月28日、アメリカ・テキサス州のヒューストン・スタジアムで、決勝トーナメント1回戦・ブラジル戦の前日会見に出席。

“森保メモ”の中身について明かした。

日本はグループステージFを1勝2分で2位で突破。グループCを1位で突破したブラジルと対戦することになった。ブラジルは中4日、日本は中3日での一戦となる。

日本は昨年10月に東京・味の素スタジアムでブラジルと親善試合で対戦。前半に2点リードを奪われたが、後半に南野拓実、中村敬斗、上田綺世がゴールを決めて逆転勝ち。ブラジル相手に歴史的初勝利を挙げた。

海外メディアから試合中に取っているメモについて質問が飛んだ。「明日の試合に関しては何も書いてないです。勇敢に、勇気を持ってチャレンジするという精神的なことだけ書いてます」と、明かした。

また、ブラジルについて「ジーコさんと私は一緒にチームでプレーしたことはないですが、代表の監督として先輩で、視察であった時にはいつもサッカーの話をしてもらって、頑張れと声を掛けていただいています。私自身のブラジル人の監督としては、ファルカンさんが代表監督してくださったことがあって、教えられたことは、戦術面、技術面もあるけど、自信を持ってプレーすることを教えていただきましたし。チームとしての戦術、戦略はあるけど、一人一人が高い技術を持って強い個でないといけない。練習からすごい技術を見せてくれていた。渡したが選手たちにも強い個を磨くということは選手たちにも伝えています。明日のことは何も書いてないです。いつもメモしているのは、試合中にメモしていて、試合中にできていること、できていないことを書いて、それをハーフタイムだったり、試合中だったり、コーチや選手に伝えています。できていることをいっぱい書けるようにチャレンジしていきます」と語った。（FOOTBALL ZONE編集部）