いちごみるく×かっぱ寿司の夢コラボ♡夏限定の体験型スイーツが登場

世代を超えて愛され続けるサクマ製菓の人気キャンディ「いちごみるく」と、かっぱ寿司のスイーツブランド「ごちCAFE」が夢のコラボレーションを実現。2026年7月2日（木）から8月5日（水）までの期間限定で、見た目も味わいも楽しめる特別なスイーツが登場します。自分で仕上げるワクワク感や、写真映えする可愛らしいビジュアルが魅力♡この夏のお出かけや女子会にもぴったりな注目スイーツをご紹介します。

自分だけの雪だるまを作れる体験型スイーツ

今回の目玉は『真夏のいちご雪だるま キャンディグリッター＆チョコペン付き』です。

価格は355円（税込390円）。ひんやりとしたかき氷の上にバニラアイスをのせた雪だるま仕立てのスイーツで、ストロベリーソースとホイップクリームが華やかさを添えています。

最大の魅力は、自分で完成させる体験型スタイル。付属の「いちごみるくキャンディグリッター」をふりかけることで、キラキラと輝くピンク色の雪が完成します。

さらにチョコペンで目や口を描けば、自分だけのオリジナル雪だるまが出来上がり♪

いちごみるくの甘酸っぱい香りと、サクサク食感、ひんやり冷たい口当たりを一度に楽しめる、夏にぴったりのデザートです。

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アレンジ自在のキャンディグリッターにも注目

『サクマ いちごみるく キャンディグリッター』は55円（税込60円）で単品販売されます。

発売以来愛され続ける「いちごみるく」の味わいを再現したトッピングで、いつものスイーツを簡単に華やかにアレンジできるのが魅力です。

かっぱ寿司では定番スイーツとの組み合わせもおすすめされています。

『バニラアイス』にトッピングして甘さアップ



『プレミアムクリームケーキ』にプラスして特別感のあるデザートに

ふりかけるだけで見た目も可愛く変身するため、友人や家族とシェアしながら楽しむのもおすすめです。

販売期間：2026年7月2日（木）～8月5日（水）予定

※『サクマ製菓キャンディグリッターいちごみるく』セットとしては販売しておりません。

※キャンディグリッターⓇはサクマ製菓(株)の登録商標です。

この夏だけの特別な味を楽しもう♡

いちごみるくのやさしい甘さと、かっぱ寿司ならではの遊び心が融合した今回のコラボレーション。自分でデコレーションを楽しめる体験型スイーツは、食べるだけでなく作る楽しさも味わえます。

暑い季節にぴったりのひんやりスイーツとともに、思わず写真を撮りたくなる可愛らしい時間を過ごしてみてはいかがでしょうか♡

期間限定のため、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。