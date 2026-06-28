【TAMASHII NATIONS】新ブランド「CHANGEARTS」第1弾は『ドラゴンボール』のホイポイカプセル！
バンダイの大人向けコレクターズ商品の統一ブランド「TAMASHII NATIONS」より、ケースと変形玩具を組み合わせた新玩具ブランド「CHANGEARTS（チェンジアーツ）」が登場する。第1弾は『ドラゴンボール』のホイポイカプセルがモチーフの4アイテムだ。
＞＞＞「CHANGEARTS（チェンジアーツ）」第1弾アイテムをチェック！（写真29点）
「CHANGEARTS（チェンジアーツ）」は、印象的なあのキャラクター、あのアイテムにTAMASHII NATIONSが誇る変形技術(CHANGE ARTS)を組み込み送り出す玩具シリーズ！
集めたくなるケースから取り出してCHANGE！変形の楽しさと驚きがあふれ出す！
その第1弾として『ドラゴンボール』シリーズに登場するホイポイカプセルをモチーフとした4アイテムを発売します。これまでTAMASHII NATIONSが培ってきた変形技術（CHANGE ARTS）を使い、『ドラゴンボール』シリーズに登場するホイポイカプセルからメカが飛び出す劇中シーンを表現。変形玩具の面白さとコレクション要素を兼ね備えています。
ラインアップは、「CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.9 ブルマのバイク」「CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.1 カプセルハウス」「CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.433 トランクスのタイムマシン」「CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.576 ブルマの飛行機」の4種類。
モチーフの世界観まで楽しめそうな新アイテム、ぜひ集めてみては。
（C）バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
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「CHANGEARTS（チェンジアーツ）」は、印象的なあのキャラクター、あのアイテムにTAMASHII NATIONSが誇る変形技術(CHANGE ARTS)を組み込み送り出す玩具シリーズ！
集めたくなるケースから取り出してCHANGE！変形の楽しさと驚きがあふれ出す！
ラインアップは、「CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.9 ブルマのバイク」「CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.1 カプセルハウス」「CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.433 トランクスのタイムマシン」「CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.576 ブルマの飛行機」の4種類。
モチーフの世界観まで楽しめそうな新アイテム、ぜひ集めてみては。
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