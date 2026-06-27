「女にもヤリモクはある」追われると気になる、でも縛られたくない…恋愛の駆け引きに溺れる女の本音【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
恋愛や婚活をテーマにした漫画で注目を集める港区カンナ(@mina_kan_chan)さん。X(旧Twitter)では数万件の“いいね”を獲得する作品を次々と発表しており、ウォーカープラスで連載中の「東京モブストーリー 〜ヒロインになれない私たち〜」も話題となっている。今回は、思わせぶりな態度で男性を翻弄する女性・るかを描いたエピソードを紹介するとともに、作品に込めた思いを聞いた。
2023年3月から漫画投稿を始めた港区カンナさんは、わずか半年ほどで10万人を超えるフォロワーを獲得した。「恋愛」「婚活」「闇深」をテーマに、人間関係のすれ違いや女性たちの複雑な感情を描き続けている。
「東京モブストーリー 〜ヒロインになれない私たち〜」は、25歳の女性4人を主人公にした恋愛群像劇だ。本当は少女漫画の主人公のような恋愛に憧れながらも、現実では脇役のような立場にいる。そんな女性たちの葛藤や迷いがリアルに描かれている。
■追いかけたくなる心理とは？
作中では、「男性は女性側の反応が悪いと急に気を引こうとしてくる」という場面が描かれる。この現象について港区カンナさんは、「恋愛では追いたい派の男性が多いからではないかと思います」と語る。
さらに、恋愛だけに依存するのではなく、自分の世界を持っている女性のほうが魅力的に映るのではないかとも分析。適度な距離感や自立した姿勢が、相手の興味を引く要素になっているのかもしれない。
■“女のヤリモク”を描いた理由
マッチングアプリや恋愛漫画では「男のヤリモク」が描かれることが多い。しかし今回、港区カンナさんはあえて“女性側”をテーマに選んだ。
その理由について、「女性は体の関係を持つと相手を好きになると言われることがありますが、実際はそうでもない女性も多いのではないかと思った」と説明する。恋愛に対する価値観が多様化する中で、従来のイメージだけでは語れない現実を描きたかったという。
■恋愛の温度差が生むすれ違い
るかは、付き合ってもいないのに彼氏のように振る舞う男性に苛立ちを感じている。こうした男性について港区カンナさんは、「体の関係を持つことをゴールにしているため、自分のモノになったと錯覚してしまうのではないか」と考察する。
相手との認識の違いが生まれた瞬間から、恋愛は思わぬ方向へ進み始める。るかのエピソードは、男女それぞれの恋愛観のズレや本音を浮き彫りにしている。
■取材協力：港区カンナ(@mina_kan_chan)
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