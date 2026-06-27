韓国全国を駆け巡る日本人動画クリエイターの"マッソー"が「たんぱく質の原点にして頂点」と語る本場のタッカルビを求めて、韓国の加平（カピョン）を訪れる一人旅の様子が収められている。



「一昔前に日本で大流行したタッカルビの発祥の地」を目指し、ソウルから電車で約2時間かけて春川へ向かったマッソー。しかしITXという電車に乗って降り立った駅は加平駅。春川と勘違いしたそうだ。そこから徒歩29分かかる道のりを「走って20分！」と元気よく駆け抜ける。撮影日は氷点下15度という厳しい寒さだったが、マッソーは黒のタンクトップにネックウォーマーという驚きのスタイルで道中を進んだ。



目的地の「ナムイソム鶏肉春川タッカルビ」に入店すると、いよいよ鉄板いっぱいに広がる主役のタッカルビが登場。調理を待つ間、マッソーは店員に「日本から来ました」と韓国語で積極的にコミュニケーションを図る。韓国語を勉強中であることを伝えようとして、謎のタイミングで「両親」という単語を使ってしまう微笑ましい一幕も挟みつつ、出来上がった料理を実食した。



「いただきマッソー！」の掛け声とともに熱々の鶏肉を口に運ぶと、その美味しさに思わず感嘆の表情を浮かべる。ご飯と一緒にサンチュに巻いて豪快に食べ進め、「鶏のポテンシャルが高すぎる」「辛さもちょうどええ感じ！」と、大満足の様子で本場の味をレポートした。



ソウルから少し足を延ばすだけで、本格的なご当地グルメに出会える地方都市への旅。マッソー自身も動画の終盤で「他の地方のご当地グルメ探す旅もありすぎ説」と語るように、次回の韓国旅行ではローカルフードを巡る計画を立ててみてはいかがだろうか。



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