【実話】息子が亡くなった事故現場へ向かう夫婦!?息子の死を必死に乗り越えようとする妻【著者に聞いた】
【漫画を読む】事故現場の横断歩道へ行ってほしいとお願いする妻だが…!?
子どものころから漫画が好きで、ユーモア溢れる漫画を描いている宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。X(旧Twitter)にて公開された『夜逃げ屋日記』は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基に描かれた人気漫画だ。今回は、以前ウォーカープラスでお届けした『夜逃げ屋日記』の68〜69話を紹介するとともに、作者に車で引っ越し先へ向かう際に事故現場を避けた経緯についてもインタビューした。
ようやく最後の荷物の運搬が終わり、宮野とデンゾウさんは現場で最終確認をしていた。空っぽになった家の中を確認していると、依頼者の亡き息子・カズト君の身長を記録した柱を見つける。それを見て気の毒に思う宮野。
最終確認が終わると、宮野は板野さん夫婦と社長と一緒に車に乗る。妻のユカリさんはカズト君が亡くなってから久しぶりに車に乗るようで、外を見つめていた。すると、ユカリさんは車が遠回りしていると思い、事故現場の横断歩道を避けた道を走っていることに気が付く。
ユカリさんは先日見た夢の話をし始める。カズト君が原っぱで楽しそうに遊んでいて、その姿を夫婦が座って眺めていたという。ユカリさんは自分が亡くなったら、その場所に帰りたいと思ったようだ。
もうこの場所に戻って来ることはないと思い、ユカリさんは夜逃げ屋のほうに「カズトが亡くなった横断歩道へ行ってもらえますか？」とお願いをする。
事故現場へ到着して、板野さん夫婦は車から降りて横断歩道を見つめる。そして、ユカリさんは「あの子のことどうしても忘れられない」「乗り越えられそうにない…ごめんなさい」と涙を流しながら謝る。
そばにいた夫のケンゾウさんは、「もう乗り越えなくていいじゃないか…」「僕らはこれから先、ずっとあの子を思い続けてあげよう」と励まし、ユカリさんを抱きしめてあげるのであった。
――車で引っ越し先へ向かう際に事故現場を避けたのは、社長の配慮だったのでしょうか？
いえ、社長から「ケンゾウさんが事故現場は避けてほしいと言ってるから、こういうルートで運転するように」と指示されました。
『夜逃げ屋日記』は待望の第6巻が発売され、作者と夜逃げ屋の社長との対談(前編/後編)も実現している。夜逃げ屋に興味や関心がある人は、この機会にぜひ一度読んでみて！
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
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