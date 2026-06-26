サッカーW杯スウェーデン戦 徳島市でパブリックビューイング【徳島】
サッカーワールドカップ日本代表は6月26日、スウェーデンと対戦しました。
徳島市にもパブリックビューイング会場が設けられ、熱い声援が送られました。
（豊成アナウンサー）
「決勝トーナメント進出へ、日本代表のスウェーデン戦を観ようと、朝早くから多くの人が、パブリックビューイング会場に集まっています」
（サポーター）
「3対0とか4対0くらいで、グループ1位で通過してほしい」
（サポーター）
「オランダとチュニジアより点取って勝ちます」
❝FIFA World Cup2026❞
日本代表はここまで勝ち点4で、グループFの2位。
首位通過を目指し、グループリーグ最終節、スウェーデン戦に臨みました。
前半45分には決定機を作りますが、相手の好セーブに阻まれ0対0で前半を終えます。
❝ハーフタイム❞
（サポーター）
「もう少し攻めて、点を決めて欲しいですね」
試合が動いたのは後半11分。
❝日本代表 大然選手が先制点❞
（豊成アナウンサー）
「みなさん、立ち上がって喜んでいます」
しかし、その6分後…。
スウェーデンに同点弾を許してしまいます。
「試合終了の笛」
ここで試合終了。
日本は決勝トーナメント、2位で進出です。
（豊成アナウンサー）
「首位通過とはなりませんでしたが、選手をたたえる温かい拍手が起こりました」
（サポーター）
「勝ちたかったですね。まあでも次ブラジルしっかり勝ちましょう」
「初めてパブリックビューイングで、感情とか共有できる場を心待ちにしていた」
「僕、大然（選手）大好きなんで、決めてくれて嬉しかったです」
「バモニッポン！！」