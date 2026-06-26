JRT四国放送

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サッカーワールドカップ日本代表は6月26日、スウェーデンと対戦しました。

徳島市にもパブリックビューイング会場が設けられ、熱い声援が送られました。

（豊成アナウンサー）
「決勝トーナメント進出へ、日本代表のスウェーデン戦を観ようと、朝早くから多くの人が、パブリックビューイング会場に集まっています」

（サポーター）
「3対0とか4対0くらいで、グループ1位で通過してほしい」

（サポーター）
「オランダとチュニジアより点取って勝ちます」

❝FIFA World Cup2026❞

日本代表はここまで勝ち点4で、グループFの2位。

首位通過を目指し、グループリーグ最終節、スウェーデン戦に臨みました。

前半45分には決定機を作りますが、相手の好セーブに阻まれ0対0で前半を終えます。

❝ハーフタイム❞

（サポーター）
「もう少し攻めて、点を決めて欲しいですね」

試合が動いたのは後半11分。

❝日本代表　大然選手が先制点❞

（豊成アナウンサー）
「みなさん、立ち上がって喜んでいます」

しかし、その6分後…。

スウェーデンに同点弾を許してしまいます。

「試合終了の笛」

ここで試合終了。

日本は決勝トーナメント、2位で進出です。

（豊成アナウンサー）
「首位通過とはなりませんでしたが、選手をたたえる温かい拍手が起こりました」

（サポーター）
「勝ちたかったですね。まあでも次ブラジルしっかり勝ちましょう」
「初めてパブリックビューイングで、感情とか共有できる場を心待ちにしていた」
「僕、大然（選手）大好きなんで、決めてくれて嬉しかったです」
「バモニッポン！！」