サッカーワールドカップ日本代表は6月26日、スウェーデンと対戦しました。



徳島市にもパブリックビューイング会場が設けられ、熱い声援が送られました。

（豊成アナウンサー）

「決勝トーナメント進出へ、日本代表のスウェーデン戦を観ようと、朝早くから多くの人が、パブリックビューイング会場に集まっています」

（サポーター）

「3対0とか4対0くらいで、グループ1位で通過してほしい」

（サポーター）

「オランダとチュニジアより点取って勝ちます」



❝FIFA World Cup2026❞



日本代表はここまで勝ち点4で、グループFの2位。



首位通過を目指し、グループリーグ最終節、スウェーデン戦に臨みました。



前半45分には決定機を作りますが、相手の好セーブに阻まれ0対0で前半を終えます。



❝ハーフタイム❞

（サポーター）

「もう少し攻めて、点を決めて欲しいですね」



試合が動いたのは後半11分。



❝日本代表 大然選手が先制点❞

（豊成アナウンサー）

「みなさん、立ち上がって喜んでいます」



しかし、その6分後…。

スウェーデンに同点弾を許してしまいます。



「試合終了の笛」



ここで試合終了。



日本は決勝トーナメント、2位で進出です。



（豊成アナウンサー）

「首位通過とはなりませんでしたが、選手をたたえる温かい拍手が起こりました」

（サポーター）

「勝ちたかったですね。まあでも次ブラジルしっかり勝ちましょう」

「初めてパブリックビューイングで、感情とか共有できる場を心待ちにしていた」

「僕、大然（選手）大好きなんで、決めてくれて嬉しかったです」

「バモニッポン！！」