名古屋屈指の人気スイーツ店4店舗が今夏食べたいプレミアムかき氷を考案！
東海ウォーカーの創刊30周年を記念し、名古屋屈指の人気を誇るスイーツ店がスペシャルなかき氷を考案。各店の開業時から取材し、かき氷特集で何度も紹介した東海ウォーカーの盟友と言える「フォルテシモ アッシュ」(名古屋・池下)、「ショコラトリータカス 本店」(名古屋・久屋大通)、「Cafe de Lyon Bleu」(名古屋・国際センター)、「CAFE SabuHiro(※)」(名古屋・一社)で味わえる。各店の強みを活かしたハイクオリティなかき氷は、どれも個性豊かな仕上がりに！東海ウォーカーグルメ担当者の実食コメントとともに紹介する。
中に忍ばせたセイロンティーのジュレ
※本記事は『東海ウォーカー2026夏』から転載し、編集したものです。
※CAFEの「E」は正しくはアクセント記号あり。以下同。
■「フォルテシモ アッシュ」のロイヤルミルクティー(2250円)
「フォルテシモ アッシュ」は、日本を代表するパティシエの辻口博啓さんがオーナーシェフを務めるパティスリー。季節の素材を使ったケーキに加え、焼きたての商品が並ぶBAKE TABLEを完備。サロンでは、かき氷などイートイン限定のスイーツも楽しめる。
今回完成したロイヤルミルクティー(2250円)は、サロンメニューだったロイヤルミルクティーを、かき氷として表現した一品。紅茶のシロップやアイスに、乳脂肪分の高いリッチな生クリームが合わさる。東海Wロゴ入りのミルクティーマカロンのトッピングには、東海ウォーカーに付いているクーポン提出が必要。
●提供日
6月18日〜9月30日(水)※シロップがなくなり次第終了
中にはセイロンティーのジュレと生クリームが入り、セイロンティーらしいクリアでさわやかな香りを満喫できる仕上がりに。氷に溶けないジュレが、食べ終わるまでミルクティーらしい香りをキープしてくれる。
●実食コメント
生クリームのコクと、紅茶の上品な香りとのバランスが秀逸。程よい甘さで、ロイヤルミルクティーをそのままかき氷にした完成度です。
●お祝いコメント
「入社してすぐ店の立ち上げに加わり19年。15周年のリニューアルも盛り上げていただき、節目ごとにお世話になっている東海ウォーカーは、店にとっても私にとってもなくてはならない存在です。30周年おめでとうございます！」(統括責任者の石本泰規さん)
フォルテシモ アッシュ
住所：名古屋市千種区高見2-1-16 ナゴヤ セントラルガーデン内
電話：052-761-7278
時間：11時〜18時(サロンLO17時)
休み：月曜(祝日の場合翌日)
席数：23席
駐車場：148台(200円/30分、テイクアウト利用で30分、2000円以上の店内飲食利用で120分無料)
アクセス：地下鉄東山線池下駅1番出口より徒歩約4分
■「ショコラトリータカス 本店」のチョコレートかき氷パフェ(3300円)
2015年に開業した「ショコラトリータカス」は、オープンするやいなやチョコレート好きをとりこにした名店。生産地のテロワールを活かしたチョコレート作りが信条だ。毎年1カ国以上はカカオ農園に足を運び、日本では手に入らないカカオを仕入れている。
考案したチョコレートかき氷パフェ(3300円)は、溶けても味が薄まらない芳醇なアロマのチョコレート氷。パフェグラスの中には、さらに4、5種類のフレッシュフルーツとバニラジェラートをイン。トップのメレンゲを外して食べ進めよう。注文には東海ウォーカー本誌に付いているクーポンの提出が必要。
●提供日
6月16日〜9月30日(水)
チョコレートのカカオはマダガルカル産とフィリピン産をブレンド。一般的なホワイトチョコと異なり、カカオを発酵させてから抽出したカカオバターで作るホワイトチョコレートは、複雑なアロマまで感じられる極上の味わいに！
●実食コメント
チョコレートと生クリームを合わせたムースを凍らせてから削った氷に、シロップは不要。時間がたってもリッチな味わいはそのままです！
●お祝いメッセージ
「店を始める前から愛読していた雑誌の30周年企画なので、取って置きのアイデアを形にしました。父が経営するトンカツ店を取材していただいたり、スイーツ店の情報をチェックしたり、個人的にも思い出がいっぱいです」(シェフパティシエの郄須聡さん)
ショコラトリータカス 本店
住所：名古屋市中区丸の内3-19-14
電話：052-973-0999
時間：10時〜19時、日祝は〜18時(カフェLO16時30分)
休み：月曜
席数：12席
駐車場：なし
アクセス：地下鉄名城線・桜通線久屋大通駅2A出口すぐ
■「Cafe de Lyon Bleu」(カフェドリヨンブルー)のParisの風(2680円)
「Cafe de Lyon Bleu」は、ご褒美感満載のパフェやかき氷が人気のカフェ「Cafe de Lyon」の2号店。旬のフルーツをふんだんに盛り込んで作り込まれた味わいと、高さ30〜40センチもの巨大さが話題を呼んでいる。
Parisの風(2680円)は、パリで大ブームのいちご抹茶ラテをテーマに考案。一年中収穫できる化学農薬不使用の完熟いちごブランド・箱入り姫を使用している。甘味をプラスしたいときは、別添えの自家製練乳をかけて味わおう。東海ウォーカーに付いているクーポンを提出すると、紅茶を1杯サービス！
●提供日
6月15日〜10月31日(土)※本店、Palette店でもバージョン違いを提供
氷の中心に、プルプルのブランマンジェとあんこが隠れているのがポイント。食感や味わいに変化を付けて、最後まで飽きずに楽しめる。どちらも、氷になじむなめらかさに調整された自家製だ。
●実食コメント
いちごソースも抹茶ソースも抜群のおいしさ。素材の味を凝縮させた濃厚さは、氷に合わせ
ても水っぽく感じない贅沢な仕上がりです。
●お祝いコメント
「08年の創業当初からお世話になっている雑誌が30周年を迎えられ、お祝いの気持ちと共に感謝の気持ちでいっぱいです。実は、かき氷のメディア初出しは東海ウォーカーでした。そんなご縁もあり、当店らしいスペシャルなかき氷を用意しました」(オーナーの岸本由美子さん)
Cafe de Lyon Bleu
住所：名古屋市中村区那古野1-38-13
電話：052-433-8811
時間：11時〜18時、土日祝10時〜(LO17時30分)
休み：水曜
席数：55席
駐車場：なし
アクセス：地下鉄桜通線国際センター駅2番出口より徒歩約5分
■「CAFE SabuHiro」(カフェサブヒロ)のMyIce(1600円〜)
原材料を吟味し、美と健康を意識したメニューがそろう「CAFE SabuHiro」。一年中味わえる種類豊富なかき氷を目当てに、遠方からも多くのファンが訪れる人気店だ。温かいほうじ茶をサービスしてくれるホスピタリティも高評価。
韓国発のフローズンヨーグルトにインスパイアされたMyIce(1600円〜)は、ベースとトッピングを選んで自分だけの一杯を完成させる新作氷。ベースは4種類、トッピングはチョコ、イチゴ、バナナなどのセットほか数種類から選べる。器は紙カップでテイクアウトOK。東海ウォーカーに付いているクーポンを提出すると、トッピングを1品追加できる。
●提供日
6月15日〜10月31日(土)
トッピングには、季節によって内容が変わるものも用意。パイナップル、シャインマスカ
ット、マンゴーなどのフルーツが登場する予定だ。ベースはヨーグルト、ミルク、ミルクティー、せんじの4種類があり、組み合わせ次第で違った味わいを楽しめる。
●実食コメント
今回新しく開発されたヨーグルトベースは、カスピ海ヨーグルトのような粘度高めのソースです。氷の冷たさとあいまって、さっぱり食べられます。
●お祝いコメント
「2015年ごろ、初めて掲載されたアボカドミルク氷の人気が爆発！ それ以来、毎年かき氷特集で『新作を作ってください』という声が励みになりました。東海ウォーカーにふさわしく、トレンドを意識した新作で30周年をお祝いします」(店長の斉藤三郎さん)
CAFE SabuHiro
住所：名古屋市名東区一社2-55
電話：052-704-0788
時間：9時〜18時(LO17時)、土日祝7時30分〜
休み：火曜
席数：28席
駐車場：14台(無料)
アクセス：地下鉄東山線一社駅1番出口より徒歩約5分
4店舗とも、味、ビジュアル、話題性ともに抜群！人気店のこだわりが詰まったかき氷を、ぜひ堪能してほしい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※本記事は『東海ウォーカー2026夏』から転載し、編集したものです。
※CAFEの「E」は正しくはアクセント記号あり。以下同。
■「フォルテシモ アッシュ」のロイヤルミルクティー(2250円)
「フォルテシモ アッシュ」は、日本を代表するパティシエの辻口博啓さんがオーナーシェフを務めるパティスリー。季節の素材を使ったケーキに加え、焼きたての商品が並ぶBAKE TABLEを完備。サロンでは、かき氷などイートイン限定のスイーツも楽しめる。
今回完成したロイヤルミルクティー(2250円)は、サロンメニューだったロイヤルミルクティーを、かき氷として表現した一品。紅茶のシロップやアイスに、乳脂肪分の高いリッチな生クリームが合わさる。東海Wロゴ入りのミルクティーマカロンのトッピングには、東海ウォーカーに付いているクーポン提出が必要。
●提供日
6月18日〜9月30日(水)※シロップがなくなり次第終了
中にはセイロンティーのジュレと生クリームが入り、セイロンティーらしいクリアでさわやかな香りを満喫できる仕上がりに。氷に溶けないジュレが、食べ終わるまでミルクティーらしい香りをキープしてくれる。
●実食コメント
生クリームのコクと、紅茶の上品な香りとのバランスが秀逸。程よい甘さで、ロイヤルミルクティーをそのままかき氷にした完成度です。
●お祝いコメント
「入社してすぐ店の立ち上げに加わり19年。15周年のリニューアルも盛り上げていただき、節目ごとにお世話になっている東海ウォーカーは、店にとっても私にとってもなくてはならない存在です。30周年おめでとうございます！」(統括責任者の石本泰規さん)
フォルテシモ アッシュ
住所：名古屋市千種区高見2-1-16 ナゴヤ セントラルガーデン内
電話：052-761-7278
時間：11時〜18時(サロンLO17時)
休み：月曜(祝日の場合翌日)
席数：23席
駐車場：148台(200円/30分、テイクアウト利用で30分、2000円以上の店内飲食利用で120分無料)
アクセス：地下鉄東山線池下駅1番出口より徒歩約4分
■「ショコラトリータカス 本店」のチョコレートかき氷パフェ(3300円)
2015年に開業した「ショコラトリータカス」は、オープンするやいなやチョコレート好きをとりこにした名店。生産地のテロワールを活かしたチョコレート作りが信条だ。毎年1カ国以上はカカオ農園に足を運び、日本では手に入らないカカオを仕入れている。
考案したチョコレートかき氷パフェ(3300円)は、溶けても味が薄まらない芳醇なアロマのチョコレート氷。パフェグラスの中には、さらに4、5種類のフレッシュフルーツとバニラジェラートをイン。トップのメレンゲを外して食べ進めよう。注文には東海ウォーカー本誌に付いているクーポンの提出が必要。
●提供日
6月16日〜9月30日(水)
チョコレートのカカオはマダガルカル産とフィリピン産をブレンド。一般的なホワイトチョコと異なり、カカオを発酵させてから抽出したカカオバターで作るホワイトチョコレートは、複雑なアロマまで感じられる極上の味わいに！
●実食コメント
チョコレートと生クリームを合わせたムースを凍らせてから削った氷に、シロップは不要。時間がたってもリッチな味わいはそのままです！
●お祝いメッセージ
「店を始める前から愛読していた雑誌の30周年企画なので、取って置きのアイデアを形にしました。父が経営するトンカツ店を取材していただいたり、スイーツ店の情報をチェックしたり、個人的にも思い出がいっぱいです」(シェフパティシエの郄須聡さん)
ショコラトリータカス 本店
住所：名古屋市中区丸の内3-19-14
電話：052-973-0999
時間：10時〜19時、日祝は〜18時(カフェLO16時30分)
休み：月曜
席数：12席
駐車場：なし
アクセス：地下鉄名城線・桜通線久屋大通駅2A出口すぐ
■「Cafe de Lyon Bleu」(カフェドリヨンブルー)のParisの風(2680円)
「Cafe de Lyon Bleu」は、ご褒美感満載のパフェやかき氷が人気のカフェ「Cafe de Lyon」の2号店。旬のフルーツをふんだんに盛り込んで作り込まれた味わいと、高さ30〜40センチもの巨大さが話題を呼んでいる。
Parisの風(2680円)は、パリで大ブームのいちご抹茶ラテをテーマに考案。一年中収穫できる化学農薬不使用の完熟いちごブランド・箱入り姫を使用している。甘味をプラスしたいときは、別添えの自家製練乳をかけて味わおう。東海ウォーカーに付いているクーポンを提出すると、紅茶を1杯サービス！
●提供日
6月15日〜10月31日(土)※本店、Palette店でもバージョン違いを提供
氷の中心に、プルプルのブランマンジェとあんこが隠れているのがポイント。食感や味わいに変化を付けて、最後まで飽きずに楽しめる。どちらも、氷になじむなめらかさに調整された自家製だ。
●実食コメント
いちごソースも抹茶ソースも抜群のおいしさ。素材の味を凝縮させた濃厚さは、氷に合わせ
ても水っぽく感じない贅沢な仕上がりです。
●お祝いコメント
「08年の創業当初からお世話になっている雑誌が30周年を迎えられ、お祝いの気持ちと共に感謝の気持ちでいっぱいです。実は、かき氷のメディア初出しは東海ウォーカーでした。そんなご縁もあり、当店らしいスペシャルなかき氷を用意しました」(オーナーの岸本由美子さん)
Cafe de Lyon Bleu
住所：名古屋市中村区那古野1-38-13
電話：052-433-8811
時間：11時〜18時、土日祝10時〜(LO17時30分)
休み：水曜
席数：55席
駐車場：なし
アクセス：地下鉄桜通線国際センター駅2番出口より徒歩約5分
■「CAFE SabuHiro」(カフェサブヒロ)のMyIce(1600円〜)
原材料を吟味し、美と健康を意識したメニューがそろう「CAFE SabuHiro」。一年中味わえる種類豊富なかき氷を目当てに、遠方からも多くのファンが訪れる人気店だ。温かいほうじ茶をサービスしてくれるホスピタリティも高評価。
韓国発のフローズンヨーグルトにインスパイアされたMyIce(1600円〜)は、ベースとトッピングを選んで自分だけの一杯を完成させる新作氷。ベースは4種類、トッピングはチョコ、イチゴ、バナナなどのセットほか数種類から選べる。器は紙カップでテイクアウトOK。東海ウォーカーに付いているクーポンを提出すると、トッピングを1品追加できる。
●提供日
6月15日〜10月31日(土)
トッピングには、季節によって内容が変わるものも用意。パイナップル、シャインマスカ
ット、マンゴーなどのフルーツが登場する予定だ。ベースはヨーグルト、ミルク、ミルクティー、せんじの4種類があり、組み合わせ次第で違った味わいを楽しめる。
●実食コメント
今回新しく開発されたヨーグルトベースは、カスピ海ヨーグルトのような粘度高めのソースです。氷の冷たさとあいまって、さっぱり食べられます。
●お祝いコメント
「2015年ごろ、初めて掲載されたアボカドミルク氷の人気が爆発！ それ以来、毎年かき氷特集で『新作を作ってください』という声が励みになりました。東海ウォーカーにふさわしく、トレンドを意識した新作で30周年をお祝いします」(店長の斉藤三郎さん)
CAFE SabuHiro
住所：名古屋市名東区一社2-55
電話：052-704-0788
時間：9時〜18時(LO17時)、土日祝7時30分〜
休み：火曜
席数：28席
駐車場：14台(無料)
アクセス：地下鉄東山線一社駅1番出口より徒歩約5分
4店舗とも、味、ビジュアル、話題性ともに抜群！人気店のこだわりが詰まったかき氷を、ぜひ堪能してほしい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。