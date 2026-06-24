「おめでとうございます」速水もこみち、報告に「すごすぎる！」「待ってましたー」など祝福の声
俳優の速水もこみちさんは6月23日、自身のInstagramを更新。ある報告に「おめでとうございます」「待ってましたー」など、祝福の声が上がっています。
【写真】速水もこみちの報告に祝福の声
ファンからは「おめでとうございます」「DAISOとコラボ?!」「すごすぎる！」「待ってましたー」「最高に楽しみです!!」「早速チェックしてみますね」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】速水もこみちの報告に祝福の声
「DAISOとコラボ?!」速水さんは「この度、速水もこみちがプロデュースに関わるブランド『Mocos Table』 がスタ一トすることになりました!」と報告し、2枚の画像を投稿。続けて「今回はDAISOさんとのコラボということで毎日の料理がもっと楽しく便利で手に取っていただきやすい素敵なアイテムをつくりました」とも明かしています。ファンにとってうれしいお知らせですね。
所属事務所を変え心機一転3月31日の投稿にて、所属事務所を退所することを発表した速水さん。4月1日より所属事務所を変え、新たなスタートを切っていました。心機一転してチャレンジする速水さんの今後の活躍に期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)