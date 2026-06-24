ＬＤＨが展開する総合エンターテインメントプロジェクト「ＨｉＧＨ＆ＬＯＷ」の１０周年記念舞台あいさつが２４日、都内で行われた。同プロジェクトの企画・プロデュースを務めるＬＤＨ社長のＨＩＲＯ氏、映画に出演したＡＫＩＲＡ、ＮＡＯＴＯ、白濱亜嵐、川村壱馬、吉野北人が登場し、二大発表を投下した。

ＨｉＧＨ＆ＬＯＷシリーズは２０１５年から始動し、映画やライブを制作。累計興行収入８９億円＆累計動員６２１万人を突破した一大プロジェクトだ。この日は劇場で過去の作品がリバイバル上映され、出演者による舞台挨拶内で、シリーズ最終章となる新作映画の制作、新作ライブを開催することが発表された。

来年公開となる新作は「ＨｉＧＨ＆ＬＯＷ ＴＨＥ 新世界」に決定。舞台挨拶の登壇メンバーが出演することが明かされた。ＨＩＲＯ氏は、コロナ禍で企画が延期となっていた経緯を明かした上で「スケールが大きくて時間もかかったけど、サプライズを盛り込まれている作品になると思う」と期待を呼びかけた。

伝説のチーム「ムゲン」の元総長・琥珀役のＡＫＩＲＡは「９年ぶりに戻ってきました」と再演に大喜び。今作に向けて髪を伸ばしていたことが明かされた。監獄内を支配する武闘派集団「プリズンギャング」リーダーのジェシー役を演じたＮＡＯＴＯは「絶賛撮影中です」と笑顔を見せた。

劇場公開に先駆け、９月２２、２３日にＫアリーナ横浜でライブ「ＨｉＧＨ＆ＬＯＷ １０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＦＥＶＥＲ」を開催することが決定した。ＥＸＩＬＥ ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ、ＤＯＢＥＲＭＡＮ ＩＮＦＩＮＩＴＹ、ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ、ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ、ＢＡＬＬＩＳＴＩＫ ＢＯＹＺ、ＰＳＹＣＨＩＣ ＦＥＶＥＲが出演する。

川村は「１０年間の世界観をぎゅっと詰め込んだライブになる」と語り、吉野は「ＨｉＧＨ＆ＬＯＷを彩ってきた過去の名曲もやりますので、楽しみにしていてください」とメッセージ。ＨＩＲＯ氏は「今日を皮切りにいろいろな事が起こっていくので、楽しみにしていてください」と期待をあおった。