夏恒例「セサミストリートマーケット」のキャラクターかき氷がいよいよスタート！人気のハウスメイドドーナツにも新作が登場
物販、カフェ、ワークショップを複合した「セサミストリート」のオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」で、毎年恒例の夏季限定カフェメニュー「キャラクターかき氷」がまもなくスタート！新たに加わったばかりの「クラシックドーナツシリーズ」と合わせてそのおいしさを確かめてほしい。
【写真】「セサミストリートマーケット」夏の名物「キャラクターかき氷」の提供スケジュールとメニューを見る
■今年のデザイン&味は？全種類攻略したい「キャラクターかき氷」フルラインナップ
かき氷の提供は、2026年6月25日(木)から9月30日(水)まで、約3カ月の期間限定。例年通り、提供メニューは期間によって変わる。6月25日(木)から8月31日(月)までが第一弾、そのうち6月25日(木)から7月22日(水)までが第一弾の前期、7月23日(木)から8月31日(月)までが後期と区分される。第二弾は残る9月1日(火)から9月30日(水)までの期間だ。
なお、各店とも各日数量限定、食材状況により終了が早まる可能性もあるので、食べたいメニューは日程も時間も「早め」がおすすめだ。
■第一弾の期間中を通して提供されるメニュー
※6月25日(木)〜8月31日(月)
以下4種のメニューは、第一弾の期間中、前期・後期を問わず提供される。
王道のいちご&ミルク味のかき氷はもちろん「エルモ(いちご&ミルク)」(1480円)！甘酸っぱいいちごシロップと惜しみなくかけられた練乳の組み合わせは、きっと誰もが好きな味。トップには食べ応えのある果肉がたっぷりと盛り付けられ、氷の下にはなめらかなパンナコッタが隠されているというサプライズも。
涼しげなブルーが目を引く「クッキーモンスター(白ぶどう&ヨーグルト)」(1480円)は、さわやかな白ぶどうシロップがベースで、生ブルーベリーをトップと中にたっぷりとあしらった一品。氷の中にヨーグルトシロップをしのばせ、やさしい酸味がフルーツの甘さをより一層引き立ててくれる。
夏らしいトロピカルな味わいを堪能したいなら、「ビッグバード(マンゴー&ココナッツ)」(1480円)がおすすめ。ジューシーなマンゴーと、仕上げにふりかけられたココナッツのコンビネーションが絶妙で、食感の違いも楽しい！
エルモ、クッキーモンスター、ビッグバードのシロップ3種を一度に味わえる贅沢メニューが「レインボー(いちご&白ぶどう&マンゴー)」(1980円)。トップのバニラアイスとクリームを少しずつ混ぜ合わせながら、味わいの違いをとことん楽しんで！
■第一弾・前期だけのメニュー
※6月25日(木)〜7月22日(水)
第一弾の期間中、前半で提供されるメニューはこちら！
抹茶ミルクと小豆にぎゅうひがあしらわれた「オスカー(抹茶&ミルク)」(1480円)は、和スイーツ好きも大満足間違いなし。抹茶のほろ苦さと小豆のやさしい甘み、さらにはもっちりとしたぎゅうひの食感と、奥行きのある味わいが自慢！
■第一弾・後期だけのメニュー
※7月23日(木)〜8月31日(月)
第一弾の後半には、夏本番を感じさせるメニューが登場する。
桃シロップにごろっとした桃の果肉、さらにはピーチシャーベットまであしらわれた「アビー(ピーチ)」(1480円)は、旬の果実・桃がふんだんに使われた極上メニュー！トップのホイップクリームを混ぜるとミルキーでまろやかな味わいを楽しめる。
■第二弾の期間中に提供されるメニュー
※9月1日(火)から9月30日(水)
9月に入ると、提供メニューはガラリと変化。季節を先取りした味わいをお楽しみに！
香ばしいほうじ茶シロップにモンブランクリームを重ねた「アーニー(栗&ほうじ茶)」(1780円)は、和と洋の魅力を一度に楽しめるのが特徴。ほうじ茶と栗の相性を再確認できるメニューだ。
もちろんアーニーの相棒もかき氷に！「バート(プリン)」(1780円)は、シロップにプリンが混ぜ合わされた技ありな一品。カラメルソースのほろ苦さとサクサクとしたコーンフレークの食感がよきアクセントに。
■カフェの人気メニューに新作が追加！「クラシックドーナツシリーズ」も見逃せない
「セサミストリートマーケット」のカフェといえば、エルモとクッキーモンスターのカラフルなキャラクタードーナツが名物。このほど新たに加わった「クラシックドーナツシリーズ」は、ドーナツ本来の生地のおいしさや食感にフォーカス！「ハニーレモン エルモ」(490円)、「クラシックシュガーグレーズド クッキーモンスター」(490円)の2種が楽しめる。こちらもぜひ味わってみて！
以上、夏季限定のかき氷、新作のドーナツは、「セサミストリートマーケット」の池袋サンシャインシティ店、アーバンドック ららぽーと豊洲店、阪神梅田本店、玉川高島屋S.C.店の4店舗にて食べられる。お目当てのかき氷が提供されるスケジュールをしっかりチェックして、夏の間に全制覇を目指そう！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Sesame Workshop
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かき氷の提供は、2026年6月25日(木)から9月30日(水)まで、約3カ月の期間限定。例年通り、提供メニューは期間によって変わる。6月25日(木)から8月31日(月)までが第一弾、そのうち6月25日(木)から7月22日(水)までが第一弾の前期、7月23日(木)から8月31日(月)までが後期と区分される。第二弾は残る9月1日(火)から9月30日(水)までの期間だ。
なお、各店とも各日数量限定、食材状況により終了が早まる可能性もあるので、食べたいメニューは日程も時間も「早め」がおすすめだ。
■第一弾の期間中を通して提供されるメニュー
※6月25日(木)〜8月31日(月)
以下4種のメニューは、第一弾の期間中、前期・後期を問わず提供される。
王道のいちご&ミルク味のかき氷はもちろん「エルモ(いちご&ミルク)」(1480円)！甘酸っぱいいちごシロップと惜しみなくかけられた練乳の組み合わせは、きっと誰もが好きな味。トップには食べ応えのある果肉がたっぷりと盛り付けられ、氷の下にはなめらかなパンナコッタが隠されているというサプライズも。
涼しげなブルーが目を引く「クッキーモンスター(白ぶどう&ヨーグルト)」(1480円)は、さわやかな白ぶどうシロップがベースで、生ブルーベリーをトップと中にたっぷりとあしらった一品。氷の中にヨーグルトシロップをしのばせ、やさしい酸味がフルーツの甘さをより一層引き立ててくれる。
夏らしいトロピカルな味わいを堪能したいなら、「ビッグバード(マンゴー&ココナッツ)」(1480円)がおすすめ。ジューシーなマンゴーと、仕上げにふりかけられたココナッツのコンビネーションが絶妙で、食感の違いも楽しい！
エルモ、クッキーモンスター、ビッグバードのシロップ3種を一度に味わえる贅沢メニューが「レインボー(いちご&白ぶどう&マンゴー)」(1980円)。トップのバニラアイスとクリームを少しずつ混ぜ合わせながら、味わいの違いをとことん楽しんで！
■第一弾・前期だけのメニュー
※6月25日(木)〜7月22日(水)
第一弾の期間中、前半で提供されるメニューはこちら！
抹茶ミルクと小豆にぎゅうひがあしらわれた「オスカー(抹茶&ミルク)」(1480円)は、和スイーツ好きも大満足間違いなし。抹茶のほろ苦さと小豆のやさしい甘み、さらにはもっちりとしたぎゅうひの食感と、奥行きのある味わいが自慢！
■第一弾・後期だけのメニュー
※7月23日(木)〜8月31日(月)
第一弾の後半には、夏本番を感じさせるメニューが登場する。
桃シロップにごろっとした桃の果肉、さらにはピーチシャーベットまであしらわれた「アビー(ピーチ)」(1480円)は、旬の果実・桃がふんだんに使われた極上メニュー！トップのホイップクリームを混ぜるとミルキーでまろやかな味わいを楽しめる。
■第二弾の期間中に提供されるメニュー
※9月1日(火)から9月30日(水)
9月に入ると、提供メニューはガラリと変化。季節を先取りした味わいをお楽しみに！
香ばしいほうじ茶シロップにモンブランクリームを重ねた「アーニー(栗&ほうじ茶)」(1780円)は、和と洋の魅力を一度に楽しめるのが特徴。ほうじ茶と栗の相性を再確認できるメニューだ。
もちろんアーニーの相棒もかき氷に！「バート(プリン)」(1780円)は、シロップにプリンが混ぜ合わされた技ありな一品。カラメルソースのほろ苦さとサクサクとしたコーンフレークの食感がよきアクセントに。
■カフェの人気メニューに新作が追加！「クラシックドーナツシリーズ」も見逃せない
「セサミストリートマーケット」のカフェといえば、エルモとクッキーモンスターのカラフルなキャラクタードーナツが名物。このほど新たに加わった「クラシックドーナツシリーズ」は、ドーナツ本来の生地のおいしさや食感にフォーカス！「ハニーレモン エルモ」(490円)、「クラシックシュガーグレーズド クッキーモンスター」(490円)の2種が楽しめる。こちらもぜひ味わってみて！
以上、夏季限定のかき氷、新作のドーナツは、「セサミストリートマーケット」の池袋サンシャインシティ店、アーバンドック ららぽーと豊洲店、阪神梅田本店、玉川高島屋S.C.店の4店舗にて食べられる。お目当てのかき氷が提供されるスケジュールをしっかりチェックして、夏の間に全制覇を目指そう！
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