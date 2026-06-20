【カイロ＝吉形祐司】イラン政府の「ペルシャ湾海峡庁」は１９日、ホルムズ海峡を通過する商船の手続きの詳細と申請書式を発表した。

通過４８時間前までの事前申請を義務付け、通過の有効期間は５日間としている。

同庁によると、申請は同庁の公式ウェブサイトで受け付ける。許可は海峡通過ごとに必要となる。航行の安全や海峡の混雑回避が目的だと主張し、手順に従わない場合、「責任は船主にある」と明記した。

イランは米国と交わした覚書で、６０日間は通航料を徴収しないことに合意している。この期間の通航に関する「サービス料」については、「イラン政府が負担する」と主張。治安や船舶廃棄物の処理といった環境保護などに充てるとしている。

こうした措置は、海峡の管理権を事実上確立させ、最終合意の成立後には、通航を有料化する方針を示したものとみられる。米国は通航料の徴収を認めておらず、最終合意に向けた障害の一つとなりそうだ。

同庁は、イラン経済省が５月、イラン独自の船舶保険の販売など収益事業のために設立。米政府が同月、制裁対象に指定している。