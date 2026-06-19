「巨人２−３中日」（１９日、東京ドーム）

巨人の橋上監督代行が審判に抗議する場面があった。

３−２の七回無死一塁。カウント２−２から一走・松本がスタート。その際、空振り三振した打者・ダルベックの体が一塁方向へ流れて、捕手・石伊の送球を邪魔する形となった。石伊の送球は上に大きくそれて、松本は二塁に到達した。

その直後、球審の長井審判員がマイクを持って「ダルベック選手は三振でアウト。その際、捕手の送球を妨害しましたので、松本選手もアウトとします」と場内にアナウンス。すると、橋上監督代行がベンチを出た。球審と意見を交わして一旦ベンチに戻った後、再度グラウンドへ。再び球審に確認したが判定は川選らず。２死走者なしから試合が再開されて無得点に終わり、試合も敗れて３位に転落した。

試合後の橋上監督代行は抗議について「審判の方が妨害になったという判断だったので、審判の判断ですから致し方ないというところですね。言ったからといって、判定が覆るものでもないので。ああいったいう部分も含めてあまり流れがよくなかったのかなと思いますね」とプレーについて確認したという。