藤木直人、高見侑里がパーソナリティを務め、アスリートやスポーツに情熱を注ぐ人たちの挑戦、勝利にかける熱いビートに肉迫するTOKYO FMのラジオ番組「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（毎週土曜 10:00〜10:50）。6月13日（土）の放送は、先週に引き続き、スピードスケート・オリンピックメダリストの郄木美帆さんが登場！ 本記事では“引退”を決めた瞬間や心境について語った模様をお届けします。

郄木美帆さん

郄木美帆さんは、1994年生まれ、北海道出身。5歳からスケートを始め、2010年 冬季オリンピック・バンクーバー大会でスピードスケート史上最年少の15歳で日本代表に初選出。2014年のソチ大会では代表権を逃しますが、2018年の平昌大会では、女子チームパシュートで金メダル、1500mで銀メダル、1000mで銅メダルを獲得。2022年の北京大会では主将を務め、個人種目では初となる金メダル（1000m）を含む4つのメダルを獲得。ミラノ・コルティナ大会を含め通算10個のメダルを獲得し、2026年3月に現役引退を表明。そして、郄木さんの誕生日でもある5月22日、政府は国民栄誉賞を授与する方向で検討に入ったことを発表しました。藤木：引退を決めたタイミングはいつだったのですか？郄木：正式に決めたのは、ミラノ・コルティナオリンピックが終わって、私のSNSで発表させていただくまでのあいだです。藤木：オリンピックが終わってから引退を決意されたということですか？郄木：“決意”という点ではそうですね。ただ、オリンピックが始まる前に、自分のなかで“そろそろアスリートから離れるときかもな”と感じた瞬間があって。スポンサーさんなどには、「今はそういう気持ちが強くなっているけれど、オリンピックを終えた後にどうなるかはわからない」ということをお伝えしていました。最後に決めたのは、オリンピックが終わって（今年3月開催の）世界オールラウンド選手権が始まる前のタイミングですね。藤木：お姉さまやご家族の方に、引退について相談されましたか？郄木：相談はしていません。ただ、両親にだけは「そういうふうに思っている」ということは伝えました。藤木：決意する前に、ということですか？郄木：はい。今回のオリンピックで最後になる可能性が高いと思っていて。たぶん親は気づいていたと思うんですけど、終わってから「あれが最後だったんだ」と思わせてしまうのは心苦しい部分があったので、改めて自分の口から伝えました。藤木：現役中は「これはやらないでおこう」とか「これはやれない」ということは、いくつもあったのですか？郄木：いえ。（現役中は）特にオリンピックが終わった後の1〜2ヵ月くらいは、気持ち的にもフリーなので、旅行に行ったり、食べたい物を食べたり、やりたいことはやれました。だけど、常に頭のなかでトレーニングのことを考えたり、「そろそろ体を動かさなきゃいけないかな」「ここに行ったら、こういうトレーニングができるから……」とか、いろいろなことを気にしなければいけなかったので、心から旅行を楽しむことができない部分があったんです。でも、今はそれがなくなって、純粋に新しい土地に行って、新しいものを見ることを楽しめているので、そこは最近気付いた変化かなと思います。高見：美帆さんは、4月の引退会見のときに「現役のときから、いくつか興味を持っているものがある」「自分の帆を広げて、いろんなことを経験しながら思うままに進んでいきたい」とおっしゃっていましたが、現役時代から興味を持っていたことは何だったのでしょうか？郄木：競技に関わることのなかで、「自分の集中力や思考力をもっと上げることができれば、よりそれが強みになるのかな」と考えたときがあったんです。その流れから、“脳の仕組み”って言うほど研究者寄りの話ではないのですが、そういう「思考や集中力のプロセス」といった方面の分野に興味がありました。あとは、純粋に健康な体でいることに対する興味もありました。藤木：やっぱり、極限まで自分を追い込んで、そのなかでレースをされていたので、美帆さんの思っていることや感覚をさらに研ぎ澄ませていくと、また何か新しいことが分かるかもしれませんし、興味深いですね。郄木：ありがとうございます（笑）。深めていけるように活動していけたらなと思います。



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＜番組概要＞番組名：SPORTS BEAT supported by TOYOTA放送日時：毎週土曜 10:00〜10:50パーソナリティ：藤木直人、高見侑里番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/beat/ 番組公式X：@SPORTSBEAT_TFM https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12665