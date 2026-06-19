日経ヴェリタスが6月13日に会員向け記事として、『シチズン時計（7762、東証プライム市場）社長「北米はコロナ前から6割増、さらに強化」』と題する記事を配信した。

【こちらも】ホシザキ、世界No.1視野もM&A戦略に変化の兆し

この仕事に足を踏み込みシチズン時計が、「時計」の代表企業であることは承知していたつもりだが、表題に惹かれ初めてシチズン時計を覗き込んで見た。資料を漁り始めて早々に、3月26日の日経新聞のWeb版で古川敏之専務が今2027年3月期について「主力の『シチズン』『ブローバ』が好調。北米市場で失速の兆しなし」と訴求していた。

1918年に輸入が主流だった時計の国産化に向かい、前身の尚工舎時計研究所を設立。懐中時計を世に問うた。時の東京市長:後藤新平に評価された。CITIZENというブランド名の名付け親にもなった。

足元の収益動向は堅調。2022年3月期の「36.2％の増収、大幅な営業利益黒字化、13円増配18円配」から前26年3月期までの歩みは、「7.1％増収、6.4％増益、34円配」-「3.8％増収、5.7％増益、40円配」-「1.3％増収、17.9％減益、45円配」-「9.4％増収、46.9％増益、47円配」。

そして今27年3月期は「4.4％増収（3620億円）、14.0％増益（345億円）」計画。

至今27年3月期の中計は「時計事業1900億円+工作機械事業1000億円+小型デバイス事業700億円、営業利益率9％」を掲げている。大前提として「北米では時計販売好調」としている。今期の着地は中計とパラレル。

大治良高社長は「コロナ前から6割増」を要因を「造語だがゼレニアル世代（Z世代+ミレニアル:20代後半から30代前半）の購入層の需要拡大を産み出した点が大きい。中価格帯（約6万4000円から24万円）商品を増やした。百貨店や宝飾品店、に加えECサイトの強化も功を奏した。今日にいたるマルチブランド戦略、買収政策がこうした流れにブッキングしてきた」と振り返っている。

「さらに市場競争力を強化したい」ともしている。ちなみに時計市場の地域別売上高シェア（26年3月期）は、日本23.0％/アジア23.8％/北米30.6％/欧州21.8％。

本稿作成中株価は3300円台半ば。過去9年半余の修正済み株価パフォーマンスは3.3倍余。但しIFIS目標平均株価は算出者の6人中1人が強気も4人は中立、1人が弱気と見方がわれており2153円。後は読者諸氏の判断に委ねるが押し目買い、中期構えのスタンスが賢明か・・・