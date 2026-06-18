モデルでタレントのローラ（３６）が、自身のプロデュースするブランド「ＳＴＵＤＩＯ Ｒ３３０」が終了することを報告した。

１８日に「皆さまへ」と題してインスタグラムを更新したローラ。「突然のお知らせとなりますが ＠ｓｔｕｄｉｏｒ３３０ は２０２６年７月末をもって、一つの大切な章を閉じることとなりました。約１０年間暮らしたアメリカ・ロサンゼルスでこのブランドを立ち上げてから今日まで、たくさんの方々と出会い、支えていただき、愛していただいたこと、心から感謝しています。」などと感謝をつづっている。

また「今、日本の山奥で土に触れ、田んぼや畑を耕しながら、昔から受け継がれてきた文化や知恵、職人の手仕事に日々心を動かされています。そして今、日本の自然、伝統、職人の技、そして和の美しさを中心とした、新しいブランドの世界を少しずつ育て始めています。また新しい旅の中で、皆さまと再びお会いできる日を、心から楽しみにしています。」と、日本で新たな挑戦を始めていることを明かした。

フォロワーからは「かっこいい生き方」「神スタイルで美しい」「ご報告ありがとうございます」「ブランドが終わってしまうのは寂しいけれど、これからも応援してます」「本当に驚いています。日本で新しい道を歩んで行くのは大変だと思います。。。ずっと応援するからね」「とっても悲しい これからも大切に着ていくね」「お疲れ様 頑張り過ぎないように」などのコメントが寄せられている。