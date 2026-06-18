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THE NORTH FACEは、ポロシャツ「ショートスリーブエニーパートポロ」を22％オフの5,833円（税込）で販売しています。

[ザノースフェイス] ポロシャツ ショートスリーブエニーパートポロ メンズ 速乾 消臭機能 ホワイト L THE NORTH FACE \5,833 （2026/06/18 16:26時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

ニオイを抑える抗菌防臭加工。着回し力抜群のシンプルデザイン

↑THE NORTH FACEの「ショートスリーブエニーパートポロ」

ショートスリーブエニーパートポロは、汗をかきやすい季節でもさわやかな着心地が続く、機能的な半袖ポロシャツ。最大の特長は、ザ・ノース・フェイス独自の抗菌防臭加工「デオレンジ」を施している点。繊維に付着したバクテリアの繁殖を抑えることで、汗によるニオイの発生を長時間軽減してくれます。

生地にはポリエステル、コットン、レーヨンを使用した鹿の子編み生地を採用しており、肌触りの良さと優れた吸汗速乾性を両立。さらに、日常生活だけでなく強い日差しの屋外活動にも対応できるUVケア機能も備えています

胸元にロゴ刺繍をあしらったシンプルなデザインと、裾のサイドスリットが特徴で、普段着からキャンプやフェスなどのアウトドアシーンまで幅広く着回せる一着です。イージーケアで扱いやすいのも、日常使いに嬉しいポイントです。

これからの本格的な夏に向けて、快適におしゃれを楽しめる頼れるポロシャツ。お買い得なこのタイミングに、ぜひチェックしてください！

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