舘ひろし（76）が主演を務めた映画『免許返納!?』。70歳の映画スター・南条弘が、“免許返納騒動”に巻き込まれながらも、己のプライドと夢を懸けて奔走する姿を描く。そんな南条のライバル俳優の息子・来宮亮を演じたのが、黒川想矢（16）だ。映画『国宝』で主人公の少年時代を演じ高い評価を得るなど、若手実力派として注目を集める黒川。舘とは5年前の共演をきっかけに、現在は同じ事務所に所属している。

演じた南条について、舘は「小さい男なんですよ」と笑う。

「人の悪口も言うし、見えっ張りだし。でもすごく人間味がある。見ている人がシンパシーを持てる役かなと思っています。“舘ひろしにもこういう部分があるんだな”と思っていただいて結構です」

いっぽうの黒川は、脚本を読んだときの印象を「“うるせえおっさん”“黙れおっさん”って、おっさんがいっぱい並んでいて（笑）。これをやるんだってちょっと恐怖でした」と振り返る。それでも現場では、舘の「思いっきりやれ」という言葉に背中を押されたという。

舘自身、脚本を読んだ段階で「亮役は想矢しかいない」と感じていたそう。

「学業が忙しくて難しいかもしれないと言われたんですけど、とにかく想矢を呼んでくれってお願いしました」

そんなエピソードに、黒川は「初めて聞きました（笑）」と驚いた表情を見せていた。

黒川にとって現場は刺激の連続だった。

「舘さんは、その場で作品を作り上げていくんです。アドリブひとつで空気が全部変わる。いちばん楽しんで芝居をされているのが素敵でした」

そんな黒川について、舘は「初めて会ったときから目の強さがあった」と振り返る。2人が初共演したのは、黒川がまだ小学生だったころだ。

「そのころから目力がすごかった。映画『怪物』を見たときも、昔のイメージとはまるで違っていて、こんなにいい俳優さんになっているんだと驚きました。今はテクニックじゃなく、気持ちで芝居ができる。そこが彼の魅力なんです」

その言葉の背景には、石原軍団で受け継がれてきた教えがある。

「石原裕次郎さんや渡哲也さんから、『芝居をするな』とずっと言われてきました。

またあるとき、倉本聰先生も渡さんに、『テツ（渡哲也）の年になったらセリフを言ってるだけでいいんだ』っておっしゃっていて。その意味が最近ようやくわかってきた気がします」

最後に舘は、若き後輩へこんな言葉を贈った。

「芝居はもう十分できてる。これ以上上手くならなくていい。どう生きるかが、そのまま芝居に出るから」

先輩たちから受け継いだ哲学を胸に、今も第一線を走り続ける舘。その背中を追いかける黒川との関係性が、この映画に温かな深みを与えていた。

【INFORMATION】

映画『免許返納!?』

6月19日（金）公開。70歳の大御所映画スター・南条弘（舘）は、バイク事故を起こした俳優仲間をかばった発言から、“免許返納宣言”をしたと世間に誤解されてしまう。愛車や俳優人生を守るため奔走するなか、盟友の最期の願いと亡き妻との約束に向き合っていく。

【舘ひろし】

ヘアメーク：岩淵賀世

スタイリング：中村抽里

衣装協力：《イージダブルスーツ》タリアトーレ（トレメッツオ）

【黒川想矢】

ヘアメーク：赤坂佑馬（ARISE by A.Design）

スタイリング：フカザワユウタ

衣装協力：《ベスト》フランク リーダー（マッハ55リミテッド）／《シューズ》アデュー（バウ インク）ほかスタイリスト私物