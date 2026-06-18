サンスター文具から、サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」の「ボンボンドロップシール」が登場。

ぷっくりとした立体感に、ツヤツヤした透明感がかわいい「ボンボンドロップシール」に「リラックマ」が仲間入りします☆

サンスター文具 サンエックス「リラックマ」ボンボンドロップシール

価格：各550円（税込）

発売日：2026年6月下旬より順次

種類：全2種

企画：株式会社クーリア、サンスター文具株式会社

製造元：株式会社クーリア

販売元：サンスター文具株式会社

※リラックマストア限定商品ではありません

※リラックマストア池袋サンシャインシティ店・リラックマストア神戸店・キデイランドでの販売はありません

サンスター文具が、サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」の「ボンボンドロップシール」を販売。

ぷっくりとした立体感と、つやつやの透明感がかわいい「ボンボンドロップシール」に「リラックマ」のデザインが登場します！

デザインは「リラックマ」たちのゆるい毎日を楽しめる「ごゆるり柄」と、色んなポーズを詰め込んだパーティーのように賑やかな「なかよし柄」の2種。

お気に入りの持ち物に貼って楽しめます☆

ボンボンドロップシール リラックマ ごゆるり

「リラックマ」や「コリラックマ」たちの、ゆるーい毎日を楽しめる「ごゆるり」柄の「ボンボンドロップシール」

のんびりくつろいだり、楽しく過ごしたりする姿が、ぷっくりツヤツヤのシールで表現されています！

ボンボンドロップシール リラックマ なかよし

「なかよし」柄の「ボンボンドロップシール」は、パーティーのように賑やか。

楽しそうな「リラックマ」たちの様子を、大人気の立体シールで楽しめます☆

SNSでも話題の「ボンボンドロップシール」に「リラックマ」デザインが仲間入り。

サンスター文具のサンエックス「リラックマ」ボンボンドロップシールは、2026年6月下旬より順次販売です☆

※「ボンボンドロップ」は株式会社クーリアの登録商標です。

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