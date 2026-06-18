”ごゆるり”と”なかよし”柄の2種類！サンスター文具 サンエックス「リラックマ」ボンボンドロップシール
サンスター文具から、サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」の「ボンボンドロップシール」が登場。
ぷっくりとした立体感に、ツヤツヤした透明感がかわいい「ボンボンドロップシール」に「リラックマ」が仲間入りします☆
サンスター文具 サンエックス「リラックマ」ボンボンドロップシール
価格：各550円（税込）
発売日：2026年6月下旬より順次
種類：全2種
企画：株式会社クーリア、サンスター文具株式会社
製造元：株式会社クーリア
販売元：サンスター文具株式会社
※リラックマストア限定商品ではありません
※リラックマストア池袋サンシャインシティ店・リラックマストア神戸店・キデイランドでの販売はありません
サンスター文具が、サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」の「ボンボンドロップシール」を販売。
ぷっくりとした立体感と、つやつやの透明感がかわいい「ボンボンドロップシール」に「リラックマ」のデザインが登場します！
デザインは「リラックマ」たちのゆるい毎日を楽しめる「ごゆるり柄」と、色んなポーズを詰め込んだパーティーのように賑やかな「なかよし柄」の2種。
お気に入りの持ち物に貼って楽しめます☆
ボンボンドロップシール リラックマ ごゆるり
「リラックマ」や「コリラックマ」たちの、ゆるーい毎日を楽しめる「ごゆるり」柄の「ボンボンドロップシール」
のんびりくつろいだり、楽しく過ごしたりする姿が、ぷっくりツヤツヤのシールで表現されています！
ボンボンドロップシール リラックマ なかよし
「なかよし」柄の「ボンボンドロップシール」は、パーティーのように賑やか。
楽しそうな「リラックマ」たちの様子を、大人気の立体シールで楽しめます☆
SNSでも話題の「ボンボンドロップシール」に「リラックマ」デザインが仲間入り。
サンスター文具のサンエックス「リラックマ」ボンボンドロップシールは、2026年6月下旬より順次販売です☆
※「ボンボンドロップ」は株式会社クーリアの登録商標です。
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