100均で珍しいタイプを発見！「よくあるやつは手が疲れる…」楽に使える手芸グッズ

よくある手芸の糸切りばさみは、結構力が要るうえ長時間使用していると手が疲れてきますよね…。そんな悩みを解消してくれる、珍しいタイプの糸切りばさみを発見しました。指を掛けるための輪っかが付いており、安定感があり疲れにくいのが魅力。糸もきちんとカットできますよ◎ぜひお買い物の参考にしてみてくださいね！

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商品情報

商品名：指通し付にぎりハサミ

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480853901

珍しいタイプでスムーズに使える！ダイソーの手芸グッズ

手芸などで使う糸切りばさみは、コンパクトで収納しやすい分使い心地がイマイチな印象。硬くて意外と力が要りますよね。

使いやすい糸切りばさみがあればいいなと思っていたところ、ダイソーの手芸グッズ売り場で『指通し付にぎりハサミ』というものを見つけました。

一般的なはさみのように、指を掛けて使う珍しいタイプです。使い心地が気になり、試しに買ってみました！

一般的な糸切りばさみと比べてみました。

一般的なタイプは指先の力が結構必要になってくるうえ、長時間使っているうちに手が疲れてきますよね。

一方、こちらは指通し部分に小指を引っ掛けて全体を握り込むような感じなので、長時間使用しても手が疲れにくいのが魅力。

リングに指を通すことでしっかりと保持でき、安定感のある使い心地です。

刃の部分はステンレス素材が使われており錆びに強く、長く愛用できそうです。

『指通し付にぎりハサミ』の使い心地は？

肝心の切れ味は特別優れているというわけではないものの、きちんとカットすることができました。きちんと刃に当たれば、断面もボサボサにならず、きれいにカットできます。

指を添える部分にはギザギザとした部分と平らな部分があり、指の収まりが非常に良く、力を入れやすいです。

手芸の際のちょっとしたストレスを解消してくれるアイテムでした！

今回は、ダイソーの『指通し付にぎりハサミ』をご紹介しました。

たった110円（税込）なのに、使い手目線の工夫がなされているなんて…さすがダイソー！気になる方はぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。