一番くじ新作『カードキャプターさくら クリアカード編』A賞のフィギュアに「史上最高傑作」「ぜっっっったい欲しい」の声
一番くじ「アニメ カードキャプターさくら クリアカード編〜Blessed collection〜」の発売が発表され、ファンの間で話題となっています。
一番くじ「アニメ カードキャプターさくら クリアカード編〜Blessed collection〜」
今回一番くじに登場するのは、カードキャプターさくらの「クリアカード編」。第一報で発表されたA賞は、「クリアカード編」のオープニング衣装を身にまとったさくらのフィギュアとなっています。
A賞 木之本桜 フィギュア-クリアカード編-
この発表にXでは、「史上最高傑作ではないか…？」「ぜっっっったい欲しいです」「この表情とポージング素晴らしすぎじゃないかい」「この衣装はあかーーーん！！！」と早くも多くの反響が寄せられています。
一番くじ「アニメ カードキャプターさくら クリアカード編〜Blessed collection〜」、発売は11月上旬とのこと。今後発表される各賞のラインナップにも期待が高まります。
୨୧ - ❤️ - ୨୧ - ❤️ - ୨୧#一番くじ アニメ カードキャプターさくらクリアカード編〜Blessed collection〜発売決定୨୧ - ❤️ - ୨୧ - ❤️ - ୨୧🔗https://t.co/lDvQd6piM1『クリアカード編』のオープニング衣装をまとった、さくらちゃんがフィギュアで登場🌹🖊️11月上旬発売予定… pic.twitter.com/PaDx9h70tQ- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) June 15, 2026
一番くじ「アニメ カードキャプターさくら クリアカード編〜Blessed collection〜」
今回一番くじに登場するのは、カードキャプターさくらの「クリアカード編」。第一報で発表されたA賞は、「クリアカード編」のオープニング衣装を身にまとったさくらのフィギュアとなっています。
この発表にXでは、「史上最高傑作ではないか…？」「ぜっっっったい欲しいです」「この表情とポージング素晴らしすぎじゃないかい」「この衣装はあかーーーん！！！」と早くも多くの反響が寄せられています。
一番くじ「アニメ カードキャプターさくら クリアカード編〜Blessed collection〜」、発売は11月上旬とのこと。今後発表される各賞のラインナップにも期待が高まります。
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