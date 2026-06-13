「これくらい私がやればいい」とがんばりすぎていませんか？ 整理収納アドバイザーで2児の母・あさこさんは、“手間を減らす工夫”で家事の負担を軽減。今回は、暮らしも気持ちもラクになった3つのお助けアイテムを紹介します。

名もなき家事1：パッキン洗いから卒業。麦茶づくりがぐっとラクに

夏になると、毎日のようにつくる麦茶。でも、地味にイヤだったのが、容器のパッキン洗いでした。外して、洗って、細かい溝をこすって、乾かして、また戻す。

【写真】パッキンなしのボトルを購入

たった数分のことなのに、疲れている日は「またか…」と思ってしまって。しかも、パッキンを外したまま放置して、「あれどこ！？」と探すこともありました（笑）。

そこでパッキン不要の麦茶ポットに買い替え。洗うパーツが減っただけなのに、麦茶づくりのハードルがびっくりするくらい下がったんです。

以前の私は「これくらい、わたしががんばればいい」と思っていました。でも今は、毎日続くことほど、ラクできる仕組みをつくるようにしています。

名もなき家事2：洗濯物を外す手間をカット。取り込みがぐっとラクに

洗濯って、洗うことはともかく、「干す・取り込む」の流れを少しでもスムーズにしたいと思っていました。とくに、取り込むときは、ピンチをひとつずつ外して、洗濯物が下に落ちないように支えて、また外して…。疲れている日は、そのひと手間すら面倒で、洗濯物を見て見ぬふりしたくなることも。

そこで使い始めたのが、引っぱるだけで洗濯物を取り込める「ピンチハンガー」です。洗濯物をサーッと引くだけ。それだけで「洗濯めんどくさいな」の気持ちがかなり軽くなりました。

昔の私は、家事は「手間をかけるほどえらい」と思っていました。でも今は、「ラクして続けられる」ことの方が、暮らしには大事だと感じています。

名もなき家事3：おねしょ対策は防水シーツにおまかせ。夜中の負担を減らす

夜中、「お母さん…濡れちゃった…」。その瞬間の、“あぁ…”という気持ち。眠い目をこすりながらシーツを替えて、布団を確認して、洗濯機を回して…。

子どもにイライラしたいわけじゃないのに、余裕がない日は、つい口調が強くなってしまうこともありました。

そんなわが家で取り入れたのが、防水シーツ。敷いておくだけで、「布団まで濡れている！」という絶望感がかなり減りました。

もちろん、おねしょ自体がなくなるわけじゃない。でも、“最小限の被害”と思えるだけで、気持ちが全然違うんです。

ママの心の余裕を守るために、道具に助けてもらう。それも、暮らしを整える方法のひとつだと思っています。

“私がやればいい”をやめたら、家族に優しくなれました

以前の私は、「これくらい私がやらないと」と思っていました。

ちゃんと片付けなきゃ。ちゃんと家事しなきゃ。そうやってがんばるほどに、どんどん余裕がなくなっていったんです。

そして結局、子どもにイライラしたり、夫にきつく言ってしまったり。本当は、笑顔でいたいだけなのに。

だから今は、“がんばる”より、“負担を減らす”を大事にしています。便利な道具に頼ることは、サボりじゃない。家族との穏やかな時間を守るために、自分を助けることなんだと思っています。