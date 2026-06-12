１２日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、サッカーの北中米Ｗ杯が開幕したことを報じた。

番組では、日本代表主将のＭＦ遠藤航が１１日（日本時間１２日）、負傷のためＷ杯メンバーから離脱。今年２月に手術を受けた左足の状態が悪化し、初戦のオランダ戦３日前に無念の決断をし、自身のＸで「自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません」とつづり、代表引退を表明したことを伝えた。

スポーツコーナーに出演の元日本代表ＤＦ内田篤人さんは「遠藤選手はキャプテンをしてましたし、チームにかける思いというか、日本代表にかける思いっていうのは人よりも強かったんじゃないかなと思います」と、まず推測。

「どういう経緯でこうなったかというのは詳しくは分からないですけど、彼が思うことは、まずチームに残ることが一番なのか、それか外れることが一番なのか考えたと思います。その中でドクターだったり監督と話し合う中で離脱が決まったんで…」と続けると「遠藤選手がいなくなって、マイナスになる部分はあると思うんですけど、そこを選手たちがプロフェッショナルですから、やはりチームにプラスになるように変えていかなければいけないと思います」と提言した。

キャスターを務める徳永有美アナウンサーが「同時に代表も引退すると言及するのにも、すごく深い覚悟を感じますね」と言うと「次を考えてないってことだと思います。次のＷ杯を目指そうじゃなくて、今、この瞬間にすべてを注ぎ込んできた選手だからこその判断というか思いだったんじゃないかなと思いますね」と続けた。

徳永アナの「ケガでの離脱は相当、つらいのでは？」という問いかけには「遠藤選手はタフな選手なんですけど、自分ができることというのを常に考えていたと思いますし、こういう結果にはなりましたけど、彼の思いをチームが引き継いでくれるんじゃないかなと思います」と返答。

最後に「（遠藤は）つらいでしょうね。そこは他の選手には分からないかも知れませんね」と話すと、森保ジャパンの今後について「ベテランと呼ばれる選手を今回も数多く召集してますので、その選手たちがチームを一つにして、これを機会にさらにチームとして強くなっていくチャンスかも知れませんね」と話していた。