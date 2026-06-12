スタバの新作は“飲むフルーツティーラテ”！夏気分を盛り上げる「FRUITY CHEERS™ TORORI」がセブン限定で登場

夏気分を盛り上げるスターバックスのペットボトルシリーズの新作をセブン-イレブンで発見！6月16日より発売される「スターバックス® FRUITY CHEERS™ TORORI」は、“フルーツ×ティー×ミルク”という新しい組み合わせが楽しめるドリンクシリーズ。とろりとしたフルーツの香り、爽やかなティー、まろやかなミルクが重なり合う贅沢な味わいが魅力です。仕事や家事の合間のリフレッシュタイムにもぴったりな、注目の新ドリンクをチェックしてみましょう。

フルーツ・ティー・ミルクが織りなす新感覚のおいしさ

希望小売価格：各210円

「FRUITY CHEERS™ TORORI」は、果実の華やかな香りとティーの爽やかさ、さらにミルクの満足感を一度に楽しめる新シリーズです。口に含んだ瞬間に広がるフルーツの香りと、なめらかなミルクの口当たりが特徴。

ティーを組み合わせることで後味はすっきりとしており、暑い季節でも飲みやすい仕上がりになっています。気分を上げたい午後や、自分への小さなご褒美時間にぴったりの一本です。

スターバックス ティー ＆ カフェの夏新作！南国気分を楽しむ限定ティーが登場

甘酸っぱいベリー派？南国気分のマンゴー派？

ラインアップは2種類。「ストロベリーベリーベルガモット」は、ストロベリーとブラックベリーの甘酸っぱさにベルガモットの爽やかな香りをプラス。ジャスミンティーを合わせることで華やかな味わいが楽しめます。

一方の「マンゴーパッションフルーツ」は、マンゴーとパッションフルーツのトロピカルな香りにミルクとブラックティーを重ねた夏らしい一品。

気分や好みに合わせて選びたくなるフレーバーです。

持っているだけで気分が上がるカラフルなパッケージ

パッケージにも注目です。フレーバーの主役となるフルーツを大きくデザインし、フルーツ・ティー・ミルクが重なり合う味わいをレイヤー模様で表現。

鮮やかなカラーリングは、バッグから取り出すだけで気分が明るくなりそう。SNS映えも期待できるデザインなので、夏のお出かけやピクニックのお供にもおすすめです。