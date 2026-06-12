サッカーのW杯北中米大会は11日（日本時間12日）、メキシコ市のメキシコシティー競技場（アステカスタジアム）で開幕。メキシコ―南アフリカの開幕戦に先立って開かれた開幕セレモニーに登場した歌手がネット上で「菜々緒に似てる」と話題になった。

開幕セレモニーはコロンビア出身の世界的歌手シャキーラが登場するなど大盛り上がり。韓国出身の歌手EJAEも世界的テノール歌手のアンドレア・ボチェッリらととも開幕セレモニーに登場。W杯公式テーマソング「DNA」を披露し、大会に華を添えた。

するとネット上で「菜々緒に似てる」「菜々緒みたいな人が歌ってた」「あの美女は誰だ」と騒然。日本の女優にそっくりだと注目を集め「菜々緒みたいな歌手の方は誰」「菜々緒に似てると思ったのは俺だけじゃなかった」「菜々緒のような美しさだ」とアジア系美女の正体を検索する人が続出した。

EJAEは開幕セレモニーに向け「韓国を代表してこの舞台に立てることは大きな栄誉です」と意気込み。「子供の頃、02年日韓W杯当時、街で見知らぬ人同士が抱き合って喜び合う姿を鮮明に覚えてます。その感動は決して忘れられないものでした」と出演が決まった感想を語っていた。