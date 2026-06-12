サーティワンとキットカットが再び夢の共演♡チョコ好き必見の新作ケーキ

チョコレート好きにはたまらない注目のコラボスイーツがサーティワンから登場します。2026年6月17日（水）より発売される「ハッピーブレイクタイム シェアケーキ ～made with KITKATⓇ～」は、大人気チョコレート「キットカット」とコラボしたアイスクリームケーキ。サクサク食感と濃厚なチョコレートの味わいを楽しめる贅沢な仕上がりで、パーティーやお誕生日はもちろん、手土産にもぴったりです。家族や友人とシェアしながら、幸せなブレイクタイムを過ごしてみませんか♡

キットカットの魅力が詰まった限定ケーキ

今回発売される「ハッピーブレイクタイム シェアケーキ ～made with KITKATⓇ～」は、2023年に発売され人気を集めたコラボフレーバー「ハッピーブレイクタイム ～made with KITKATⓇ～」を使用したアイスクリームケーキです。

ミルクチョコレートとビターチョコレート、2種類のアイスクリームをベースに、サクサク食感のキットカットをたっぷりと使用。

口に入れた瞬間、なめらかなアイスクリームと軽快な食感が重なり合い、贅沢な味わいが広がります。

さらに、チョコレートホイップをたっぷり絞り、チョコレートシロップと小さな丸いキットカットをトッピング。

見た目にも華やかで、チョコレート好きの心をくすぐる一品に仕上がっています。

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自由にデコレーションして楽しめる

ハッピーブレイクタイム シェアケーキ ～made with KITKATⓇ～

価格：3,500円

このケーキには付属のキットカットがセットになっており、自分好みに飾り付けて完成させる楽しさも魅力です。

家族や友人と一緒にデコレーションすれば、食べる前から盛り上がること間違いなし。特別なイベントやホームパーティーにもぴったりです。

サイズは4号で、直径約14cm×高さ約5cm。5人程度でシェアしやすいサイズ感なので、お祝いの席や女子会にもおすすめです。

サイズ：4号（直径約14cm×高さ約5cm）

販売期間：2026年6月17日（水）～なくなり次第終了

価格：シングル・レギュラーサイズ420円

また、コラボフレーバー「ハッピーブレイクタイム ～made with KITKATⓇ～」も発売中です。ケーキと一緒に楽しんだり、お試し感覚で味わったりできるのも嬉しいポイントです。

チョコ好き必見の期間限定スイーツ

キットカットならではのサクサク食感とサーティワンのアイスクリームが融合した「ハッピーブレイクタイム シェアケーキ ～made with KITKATⓇ～」。

濃厚なチョコレートの美味しさを堪能できるだけでなく、シェアする楽しさも味わえる特別なアイスクリームケーキです。

期間限定・なくなり次第終了となるため、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください♪大切な人との時間を、より甘く幸せなものにしてくれそうです。