ファミマ×「Afternoon Tea」コラボ、過去最多28品同時展開 シュークリームや琥珀糖まで自信作揃い
【モデルプレス＝2026/06/11】ファミリーマートでは、紅茶ブランド「Afternoon Tea」監修のもと開発した、過去最多全28商品を展開する「アフタヌーンティー」フェアを、2026年6月16日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて実施する。
【写真】「アフタヌーンティー」フェアで同時展開される全28種
ファミリーマートと「Afternoon Tea」とのコラボレーションは2019年から継続的に実施され、焼き菓子から始まりこれまでさまざまな商品を展開してきた。中でも「Afternoon Tea」監修のペットボトル飲料は、シリーズ累計4億本を販売するなどの人気を博している。今年は過去最大規模のコラボレーションとして、昨年の25種類を上回る全28種類を同時展開。コラボ史上初のアルコールに加え、シュークリームや琥珀糖など注目の新作も含まれる。
まずデザートからは、ザクほろ食感のシューパフにダブルクリームを詰めた「アールグレイ香るザクほろシュー（紅茶クリーム）」に、「窯出しとろけるミルクティープリン」、「アールグレイ香るクリスピー紅茶サンド」、「アールグレイ香る紅茶カヌレ」が登場。
焼き菓子は「アールグレイ香る紅茶のフィナンシェ」、「アールグレイ香る紅茶のバウムクーヘン」、「アールグレイ香る紅茶のドーナツ」、「紅茶とりんごのパウンドケーキ」、「紅茶とオレンジのザクザククッキー」とおやつ時にぴったりな品々が並ぶ。
パン類からは、人気のメロンパンをアールグレイクリームとアールグレイホイップクリームでリッチに仕立てた「アールグレイメロンパン」、「アールグレイの生スコーンクロワッサン（ホワイトチョコチップ入り）」が登場、朝食〜軽食まで幅広いシーンで手に取りやすい。
持ち運びにも便利な袋菓子の「華やかな香りを楽しむ紅茶チョコプレッツェル」、「しっとりクッキーロイヤルミルクティー味」、「紅茶とピーチの琥珀糖」は、家族や友達同士の複数名でのシェアにもぴったりだ。
飲料からは初のアルコールとなる「シャルドネティーサワー」が登場。爽やかな茶葉の味わいとシャルドネが華やかに香る。「アップル香るティーソーダ」は暑い時期のリフレッシュタイムにごくごく飲める控えめな甘さと微炭酸、アップルの華やかな甘酸っぱい香りが楽しめる。これらに加え「オレンジ＆アールグレイのミルクティーアイス」のほか、現在発売中の「アフタヌーンティーロイヤルミルクティーフラッペ」、「砂糖不使用 ティーラテ」などの飲料がラインナップに並ぶ。いずれも紅茶の香りと味わいを存分に楽しめる自信作だ。（modelpress編集部）
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【写真】「アフタヌーンティー」フェアで同時展開される全28種
◆ファミマ「Afternoon Tea」と過去最大コラボ
ファミリーマートと「Afternoon Tea」とのコラボレーションは2019年から継続的に実施され、焼き菓子から始まりこれまでさまざまな商品を展開してきた。中でも「Afternoon Tea」監修のペットボトル飲料は、シリーズ累計4億本を販売するなどの人気を博している。今年は過去最大規模のコラボレーションとして、昨年の25種類を上回る全28種類を同時展開。コラボ史上初のアルコールに加え、シュークリームや琥珀糖など注目の新作も含まれる。
◆お茶の味わいを多彩に楽しめるコラボアイテム
まずデザートからは、ザクほろ食感のシューパフにダブルクリームを詰めた「アールグレイ香るザクほろシュー（紅茶クリーム）」に、「窯出しとろけるミルクティープリン」、「アールグレイ香るクリスピー紅茶サンド」、「アールグレイ香る紅茶カヌレ」が登場。
焼き菓子は「アールグレイ香る紅茶のフィナンシェ」、「アールグレイ香る紅茶のバウムクーヘン」、「アールグレイ香る紅茶のドーナツ」、「紅茶とりんごのパウンドケーキ」、「紅茶とオレンジのザクザククッキー」とおやつ時にぴったりな品々が並ぶ。
パン類からは、人気のメロンパンをアールグレイクリームとアールグレイホイップクリームでリッチに仕立てた「アールグレイメロンパン」、「アールグレイの生スコーンクロワッサン（ホワイトチョコチップ入り）」が登場、朝食〜軽食まで幅広いシーンで手に取りやすい。
持ち運びにも便利な袋菓子の「華やかな香りを楽しむ紅茶チョコプレッツェル」、「しっとりクッキーロイヤルミルクティー味」、「紅茶とピーチの琥珀糖」は、家族や友達同士の複数名でのシェアにもぴったりだ。
飲料からは初のアルコールとなる「シャルドネティーサワー」が登場。爽やかな茶葉の味わいとシャルドネが華やかに香る。「アップル香るティーソーダ」は暑い時期のリフレッシュタイムにごくごく飲める控えめな甘さと微炭酸、アップルの華やかな甘酸っぱい香りが楽しめる。これらに加え「オレンジ＆アールグレイのミルクティーアイス」のほか、現在発売中の「アフタヌーンティーロイヤルミルクティーフラッペ」、「砂糖不使用 ティーラテ」などの飲料がラインナップに並ぶ。いずれも紅茶の香りと味わいを存分に楽しめる自信作だ。（modelpress編集部）
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