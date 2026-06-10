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「ADHDは保育園に向いてない」新卒2ヶ月で退職を決めた保育士の過酷なリアルと下した決断

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」が、「【26卒辞めたい】「命が重すぎる」新卒０歳児の担当になった保育士【視聴者凸】」と題した動画を公開した。動画では、新卒で保育士になったものの、0歳児担当の重圧やマルチタスクに苦しみ、早期退職を決意したという視聴者からの切実な相談内容が収められている。



配信者のさざえに対し、相談者の「ゆっけ」は、4月から入社した保育園を「6月いっぱいで辞めます」と宣言。幼い頃に世話になった先生に憧れて保育士の道に進んだものの、配属されたのは実習でも経験のなかった0歳児の担当だったと経緯を語った。



現場に出ると、同時に複数の対応が求められる環境についていけずミスを連発し、先輩から「何度も言ったよね？」と怒られる日々が続いたという。「心のメンタルちょっとやばいな」と感じたゆっけは精神科を受診し、ADHDの診断を受けたことを明かした。



自身の忘れっぽさをカバーするため周囲へ声かけをお願いしたものの、ミスは防げず。いずれ子供や保護者に被害が及ぶことを危惧し、「自分がいたら迷惑かけるなって」と退職の意志を固めた。さらに、4年間アルバイトをしていた学童から「正社員になってほしい」と誘いを受けており、7月からはそこへ転職する予定だと語った。



園長や主任からは「役に立っている」と引き留められたというが、「0歳児の命の重みがすごくて」「何しても命に関わるんで」というプレッシャーは拭いきれなかったようだ。最後に「ADHDは保育園に向いてないっす」と笑いながら本音をこぼしたゆっけに対し、さざえは「頑張ってね」と温かいエールを送った。