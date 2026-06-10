見取り図リリー、盛山晋太郎から家の“場所”暴露される「大阪の26号線の…」間取りも公開
【モデルプレス＝2026/06/10】お笑いコンビ・見取り図（盛山晋太郎、リリー）が6月10日、都内で行われたLIFULL HOMEʼS「賃貸管理のプロに聞く︕夏の賃貸トラブル相談室」発表会に登壇。リリーが盛山に大阪の物件について“暴露”される場面があった。
【写真】新婚芸人が公開した自宅の詳細
夏に賃貸物件のトラブルが増加することから、それらにまつわるトークを展開。盛山は「ありますあります、いっぱいトラブルあります」といい、「去年雨漏りしました。この時期に。引っ越ししたばかりのときに雨漏りして、食器とかバケツで受け皿にするけど、最後足りなくなったら自分が仰向けになっていましたね（笑）。大阪時代から含めると雨漏りは2、3回ある」と語った。
リリーは現在も家賃を払い続けているという、大阪の間取りを公開。埋込式の縦長のエアコンが設置されているが、「本当に効きが悪くて。設定温度18度にしても52度くらいの空気が出る」と告白。「いまは新しいものを買ったんですが、買う前、真夏での作戦はお風呂の水風呂を溜めて、限界がきたら浸かる。暑さをしのぐ方法がそれしかなかった」と苦労を吐露した。
同物件は若手時代から「17年間」も借りている物件で、窓を開けると目の前に隣のビルが手に届く距離にあるという。盛山が「大阪の26号線のデイリーヤマザキの横…」とカメラの前で詳細な住所を暴露し、リリーは「いや言うなよ」と苦笑い。長期間住んだことで大家と仲良くなったリリーは、「メールとかします。換気扇が破損しても全部無料でやってくれたりとか。もうお世話になっています」とメリットも話した。
盛山は、若手時代に芸人5人とルームシェアしていた頃のエピソードを披露。「5人で3LDKに住んでいた。ある日突然エアコンが完全にオフになって。1週間くらい。全員でやっていたときの対処法が、パンツ1枚になってフローリングに張り付く。家の中で1番冷たいのフローリングなんですよ。全員でやっていました」と極限の避暑方法を紹介。「たぶんこのやり方は正解だと思う」としながらも、「フローリングが臭くなる（笑）」と笑いを交えながら若手時代を回顧した。
また、この日リリーは、フリーアナウンサー・今川菜緒との結婚発表後、初の公の場となった。（modelpress編集部）
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◆盛山晋太郎、賃貸物件でトラブル
夏に賃貸物件のトラブルが増加することから、それらにまつわるトークを展開。盛山は「ありますあります、いっぱいトラブルあります」といい、「去年雨漏りしました。この時期に。引っ越ししたばかりのときに雨漏りして、食器とかバケツで受け皿にするけど、最後足りなくなったら自分が仰向けになっていましたね（笑）。大阪時代から含めると雨漏りは2、3回ある」と語った。
◆リリー、大阪の物件暴露される
リリーは現在も家賃を払い続けているという、大阪の間取りを公開。埋込式の縦長のエアコンが設置されているが、「本当に効きが悪くて。設定温度18度にしても52度くらいの空気が出る」と告白。「いまは新しいものを買ったんですが、買う前、真夏での作戦はお風呂の水風呂を溜めて、限界がきたら浸かる。暑さをしのぐ方法がそれしかなかった」と苦労を吐露した。
同物件は若手時代から「17年間」も借りている物件で、窓を開けると目の前に隣のビルが手に届く距離にあるという。盛山が「大阪の26号線のデイリーヤマザキの横…」とカメラの前で詳細な住所を暴露し、リリーは「いや言うなよ」と苦笑い。長期間住んだことで大家と仲良くなったリリーは、「メールとかします。換気扇が破損しても全部無料でやってくれたりとか。もうお世話になっています」とメリットも話した。
盛山は、若手時代に芸人5人とルームシェアしていた頃のエピソードを披露。「5人で3LDKに住んでいた。ある日突然エアコンが完全にオフになって。1週間くらい。全員でやっていたときの対処法が、パンツ1枚になってフローリングに張り付く。家の中で1番冷たいのフローリングなんですよ。全員でやっていました」と極限の避暑方法を紹介。「たぶんこのやり方は正解だと思う」としながらも、「フローリングが臭くなる（笑）」と笑いを交えながら若手時代を回顧した。
また、この日リリーは、フリーアナウンサー・今川菜緒との結婚発表後、初の公の場となった。（modelpress編集部）
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