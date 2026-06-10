久松宏輝トレーナー推奨…打力向上へ“前足の踏ん張り”を養うドリル

打撃で重要な体重移動。軸足（右打者なら右足）の股関節に溜めた体重を、前足に移し替える動きだが、前足で受け止められない小中学生の選手は多いという。明徳義塾高野球部出身で、現在は野球塾「AMAZING」でトレーナーを務める久松宏輝さんは改善策として「片膝立ち回旋ドリル」を紹介している。

飛距離を伸ばしてホームランを可能にするには、十分な体重移動が必要になる。しかし、「打ちにいく時に前足の股関節にはまらず、抜けてしまう選手を現場でよく見ます。力がボールに伝わりません」と久松さんは指摘する。

前足の股関節で力を受け止め、踏ん張る動きを習得できるドリルが「片膝立ち回旋」だ。右打者の場合は軸足の右膝を地面につけ、片足立ちの姿勢を取る。次に“重り”を持つ。水を入れた2リットルのペットボトルが適当で、まだ非力な小学校低学年の選手などは500ミリリットルのペットボトルでも構わない。

このペットボトルを両手で持ち、右足側に引きながら体をねじる。この時に左膝は真っすぐの状態をキープする。そして、股関節を伸ばしながら一気に上げていく。次は左足側に腕を下ろし、再び上に戻す。上→右下→上→左下の順に動作を繰り返す。

重要なのは左膝。下ろす動作の時、左右にブレやすいので要注意だ。「（左膝は）簡単に（左右に）流れるので踏ん張ってください。強く踏んだままです」。この踏ん張りが、打撃での適切な体重移動に繋がっていく。久松さんは左右10往復を1セット行うことを勧める。前足で力を受け止める動きが身に付けば、飛距離は大きく変わっていくはずだ。（First-Pitch編集部）